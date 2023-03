馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏 環時轟：砸中國的鍋？

美國電動車廠特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)在推特(Twitter)轉發新冠病毒源自實驗室洩漏的文章後,中國官媒環球時報2月28日點名批評,質問「你這是在砸中國的鍋嗎?」

環時評論截取一名自稱獨立公民記者的推特用戶的貼文,其中指白宮防疫顧問佛奇 資助了武漢實驗室,並對美國國會撒謊,並說「現在FBI和能源部都得出了冠病病毒來自武漢實驗室的結論,這是不是意味著佛奇資助了新冠病毒的研發?」

馬斯克不僅轉發該貼文,更說「佛奇是透過『生態健康聯盟』這個中間組織進行的此事。」

特斯拉執行長馬斯克在推特轉發新冠病毒源自實驗室洩漏的文章後,中國官媒環球時報點名批評,質問馬斯克「你這是在砸中國的鍋嗎?」(截圖自推特)

環時評論指,敵視中國的政治勢力重新炒作起病毒由中國洩漏的謠言,而馬斯克參與討論的言論,是在栽贓武漢病毒研究所 。

環時並指,這已不是馬斯克第一次發表對於新冠病毒來源議題,他在去年12月多次發文,順著美國右翼陰謀論者那套「佛奇資助了武漢病毒所搞出新冠病毒」的荒唐邏輯,要求處理隱瞞真相的佛奇。

評論指,雖然馬斯克的言論無直接直明中國,但他所轉載的貼文幾乎都在將病毒的來源和中國掛鉤,這些言論被反華媒體不斷用作為栽贓中國的素材。

