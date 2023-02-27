密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希與保全人員秘密完婚

民主黨籍密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希(Cori Bush，前)11日與米瑞特斯(Cortney Merritts)申請結婚證(marriage license)。歐新社

根據聖路易契約登記局(St. Louis Recorder of Deeds)婚姻登記紀錄，民主黨籍密蘇里州聯邦眾議員 蔻瑞‧布希(Cori Bush)11日與米瑞特斯(Cortney Merritts)申請結婚證(marriage license)。46歲的蔻瑞‧布希原為單親媽媽，美國陸軍退役的米瑞特斯是她競選團隊聘請私人保全公司的保全人員。

密州地方電視台KSDK報導，蔻瑞‧布希與米瑞特斯申請結婚證之後，上周末舉辦秘密婚禮完成終身大事。

根據選舉資金申報紀錄，蔻瑞‧布希競選團隊在2022年裡直接付給米瑞特斯的酬勞共計6萬2359元，絕大多數酬勞列為「保全服務」(security services)。

2021年1月，米瑞特斯的社群網站 發文顯示他隨同蔻瑞‧布希參加眾議員宣誓就職、參加深夜脫口秀名嘴史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)節目，並且跟隨國會訪問團前往中美洲出訪。

媒體報導指出，從2020年8月起，蔻瑞‧布希聘請私人保全的費用增加，從2020年8月到目前為止，競選團隊累計相關保全花費有62萬7088元。蔻瑞‧布希是最積極倡議刪減警察預算國會議員之一。

福斯新聞網(Fox News)報導，2022年10月20日至11月28日間，蔻瑞‧布希競選團隊付給位於聖路易的和平保全公司(Peace Security)維安費用就有3萬8528元。在2022年期中選舉 期間，蔻瑞‧布希競選團隊所有保全花費有49萬元。