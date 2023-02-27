我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美能源部：新冠恐源自中國實驗室 情報機構尚無共識

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希與保全人員秘密完婚

記者顏伶如／即時報導
民主黨籍密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希(Cori Bush，前)11日與米瑞特斯(Cortney Merritts)申請結婚證(marriage license)。歐新社
民主黨籍密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希(Cori Bush，前)11日與米瑞特斯(Cortney Merritts)申請結婚證(marriage license)。歐新社

根據聖路易契約登記局(St. Louis Recorder of Deeds)婚姻登記紀錄，民主黨籍密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希(Cori Bush)11日與米瑞特斯(Cortney Merritts)申請結婚證(marriage license)。46歲的蔻瑞‧布希原為單親媽媽，美國陸軍退役的米瑞特斯是她競選團隊聘請私人保全公司的保全人員。

密州地方電視台KSDK報導，蔻瑞‧布希與米瑞特斯申請結婚證之後，上周末舉辦秘密婚禮完成終身大事。

根據選舉資金申報紀錄，蔻瑞‧布希競選團隊在2022年裡直接付給米瑞特斯的酬勞共計6萬2359元，絕大多數酬勞列為「保全服務」(security services)。

2021年1月，米瑞特斯的社群網站發文顯示他隨同蔻瑞‧布希參加眾議員宣誓就職、參加深夜脫口秀名嘴史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)節目，並且跟隨國會訪問團前往中美洲出訪。

媒體報導指出，從2020年8月起，蔻瑞‧布希聘請私人保全的費用增加，從2020年8月到目前為止，競選團隊累計相關保全花費有62萬7088元。蔻瑞‧布希是最積極倡議刪減警察預算國會議員之一。

福斯新聞網(Fox News)報導，2022年10月20日至11月28日間，蔻瑞‧布希競選團隊付給位於聖路易的和平保全公司(Peace Security)維安費用就有3萬8528元。在2022年期中選舉期間，蔻瑞‧布希競選團隊所有保全花費有49萬元。

眾議員 社群網站 期中選舉

上一則

地面系統出問題 SpaceX載人任務升空前2分鐘喊卡

延伸閱讀

原住民失蹤遇害情況嚴重 聯邦、部落合作追查

原住民失蹤遇害情況嚴重 聯邦、部落合作追查
共和黨眾議員：中國考慮給俄100架無人機和致命武器

共和黨眾議員：中國考慮給俄100架無人機和致命武器
德州眾議員提案 中小學禁設投票所

德州眾議員提案 中小學禁設投票所
遭共和黨人質疑忠誠 華裔女眾議員反轟「種族歧視」

遭共和黨人質疑忠誠 華裔女眾議員反轟「種族歧視」

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22

超人氣

更多 >
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約