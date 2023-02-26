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ChatGPT讚拜登卻拒美言川普？「覺醒AI」成右派新目標

編譯潘勛／綜合26日電
聊天機器人ChatGPT爆紅。(美聯社)
聊天機器人ChatGPT爆紅。(美聯社)

國家文化戰爭延燒到人工智慧(AI)，最新流行的聊天機器人ChatGPT雖盡力遠離政治紛爭及認同大戰，但居然會寫詩盛讚拜登總統，拒絕為前總統川普吟詩作賦，遭右派大罵；現在保守派活躍人士已呼籲追隨者鎖定新目標「覺醒的AI」(woke AI)，準備群起攻之。

華盛頓郵報報導，AI在使用者逼問下能產出文本，有時讀來人模人樣；AI受過對話訓練，內容抄自網際網路，如此意味種族及性別的內容會出現在對話，迫使微軟、Meta及谷歌得建造防護欄；ChatGPT的幕後團隊OpenAI就設法攔阻AI產出公司認為有黨派、歧視或很政治的回答。

但專批種族批判論的保守活躍人士魯佛(Christopher Rufo)本周發推文，主打拜登總統最近下令，呼籲人工智慧要「增進平等」、「禁止演算法歧視」，而魯佛認為這不啻「發出特別規定給覺醒派AI」，故呼籲自己50萬追隨者要留心鎖定目標。

專門批種族批判論的保守活躍人士魯佛。(取自推特)
專門批種族批判論的保守活躍人士魯佛。(取自推特)

這些「遭遇戰」凸顯大科技公司已變成專吸政治砲火的避雷針，雖說他們想躲開爭議，但百般努力想引導AI避開政治話題，AI仍然看似本質上就帶歧視，橫跨政治光譜皆然。

經實驗，ChatGPT寫詩讚美拜登，但拒為川普也來一首，參議員克魯茲(Ted Cruz)的創意總監渥爾夫(Leigh Wolf)1日便發推文指出，ChatGPT的工程師用政治偏見打造聊天機器人，對AI信譽的傷害已經無法彌補。

渥爾夫的推文被瘋傳，幾個小時內，網路暴民便騷擾OpenAI的三名員工，包括一名非裔在內的兩位女性，以及一位非二元性別的工作者，他們因據說ChatGPT歧視川普而挨罵；三人都沒直接任職於ChatGPT專案，但他們的臉孔照被分享到右派社媒。

OpenAI的執行長奧特曼(Sam Altman)同日稍晚推文說，ChatGPT就歧視而言短處多多，但有人因此就指揮仇恨，針對OpenAI的個別員工，實在駭人。

OpenAI的執行長奧特曼。(美聯社)
OpenAI的執行長奧特曼。(美聯社)

研究線上言論的史丹福大學法學教授伊芙琳‧杜埃克(Evelyn Douek)指出，大科技公司多年勞心耗力，想管制線上內容，卻備受爭議，這種現象也屬其中之一；眾人還爭議怎樣才夠資格稱為安全，誰有資格做審查。聊天機器人勢將成為服大補丸後內容審查之戰的靶子，問題全都相同，但更難預料，法律確定性則減少。

AI ChatGPT 歧視

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