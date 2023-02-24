東部熱浪、西部酷寒 同日「溫差137度」創冬季紀錄

美國本土48州本周寫下數百項高溫和低溫新紀錄，顯示氣候變遷日益嚴重。圖為科羅拉多州的大雪。(路透)

美國本土48州本周寫下數百項寒熱新紀錄，顯示氣候變遷益加嚴重。

東部高溫 不但打破歷年2月紀錄，還打破整個冬季的紀錄，天氣像晚春，不像冬末；相對而言，美西雖然沒有那麼多低溫 紀錄，卻不乏冬季高溫和當日低溫紀錄。

氣候專家赫瑞拉(Maximiliano Herrera)以「史上最嚴峻的冬季熱浪」形容美國東部不無道理，例如，喬治亞州聖賽蒙斯島華氏88度，比當地2月和冬季高溫紀錄高出三度，亞特蘭大華氏81度是2月最高紀錄。

納許維爾華氏85度，平了田納西州2月高溫紀錄；北卡羅來納州洛麗市(Raleigh)華氏85度，刷新當地2月新紀錄；北卡州多處也見2月高溫紀錄。西維吉尼亞州 貝克麗(Beckley)華氏77度，破當地2月及冬季紀錄。

德州麥卡倫(McAllen)的華氏98度還不算這波熱浪的最高紀錄，獵鷹湖(Falcon Lake)102度，不但是本土48州年度最早的高溫紀錄，也是2023年迄今全國最高溫紀錄。

本土東南部紛創冬季高溫，其他地方卻寫下超冷的寒冬紀錄，例如，懷俄明州西南部的萊曼(Lyman)23日創下的華氏負35度，不僅是當地這波寒流最低溫紀錄，也為美國寫下同一天內，全國最高溫和最低溫差137度的「另類氣候」紀錄。

低溫紀錄多數發生在北部平原和洛磯山脈北部地區，西部海岸也出現幾個不尋常的清晨低溫。例如，舊金山灣區的聖羅莎(Santa Rosa)就出現平紀錄的華氏28度，洛杉磯機場華氏41度，也是平紀錄的低溫。

懷俄明的洛林斯(Rawlins)華氏負25度，一口氣比先前紀錄(負15度)更低10度。內布拉斯加州史考資布拉夫(Scottsbluff)負20度，也比紀錄低7度。

丹佛23日低溫華氏7度，打破10度的舊紀錄；猶他州艾爾塔(Alta)華氏9度，比前紀錄低了2度；華盛頓州史波坎(Spokane)最高溫華氏16度，比原紀錄低3度。

本周末加州南部山區玉季將會有七至八呎積雪的暴風雪警告。