「一切都會好起來」籃球巨星哈登慰問密州大中槍中國生

美國職籃NBA巨星、費城76人主力球員詹姆斯‧哈登(James Harden),在獲知密西根州 立大學(MSU)遭槍擊 重傷的中國留學生 郝昱凱(John Hao)是其忠實球迷後,本周特別與郝昱凱視訊通話,鼓勵他繼續努力、繼續戰鬥,仍在病榻的郝昱凱對哈登的慰問一度激動落淚,哈登還說「我喜歡你笑的樣子」,並說「我保證一切都會好起來的」。

20歲的郝昱凱的夢想是從事體育管理工作,哈登則是他最喜歡的籃球運動員,哈登還委託其團隊到醫院送給郝昱凱一雙他在比賽中穿過的球鞋。

VIDEO: NBA star @JHarden13 FaceTimes with John Hao, a survivor of the Michigan State University shooting. Harden also gifted Hao a pair of game-worn sneakers and other items. Hao has been improving was recently moved out of critical condition.



🎥 James Harden’s management pic.twitter.com/YpeGZPHRVu