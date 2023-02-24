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「一切都會好起來」籃球巨星哈登慰問密州大中槍中國生

特派員黃惠玲／即時報導
NBA巨星哈登與郝昱凱視訊通話。(Harden Management影片截圖)
NBA巨星哈登與郝昱凱視訊通話。(Harden Management影片截圖)

美國職籃NBA巨星、費城76人主力球員詹姆斯‧哈登(James Harden)，在獲知密西根州立大學(MSU)遭槍擊重傷的中國留學生郝昱凱(John Hao)是其忠實球迷後，本周特別與郝昱凱視訊通話，鼓勵他繼續努力、繼續戰鬥，仍在病榻的郝昱凱對哈登的慰問一度激動落淚，哈登還說「我喜歡你笑的樣子」，並說「我保證一切都會好起來的」。

20歲的郝昱凱的夢想是從事體育管理工作，哈登則是他最喜歡的籃球運動員，哈登還委託其團隊到醫院送給郝昱凱一雙他在比賽中穿過的球鞋。

哈登在通話中表示，「我知道你現在情況很艱難，但你要保持身體強健，多想些正面積極的事情」，他也鼓勵郝昱凱繼續努力、繼續戰鬥，「我希望你能振作起來，我準備了禮物給你，希望給你一些鼓勵，然後讓你有笑容」。

郝昱凱在視頻通話中一度落淚，哈登則告訴他「讓我知道你還需要什麼」、「我與你同在」。哈登還留下了他的手機號碼給郝昱凱，並表示會繼續關注他的傷勢。

根據指出，郝昱凱在槍擊案發生當時，正在教室上課，槍手從教室後門走進教室後，朝學生開槍，郝昱凱不幸中彈，子彈擊中脊椎還傷及肺部。除郝昱凱外，另一名中彈的中國留學生鎖骨中槍，傷勢沒有郝昱凱嚴重。

GoFundme公布的最信信息顯示，此前郝昱凱靠肺部插管，情況一度危急，現已脫離險境無性命之憂，但其體內仍有子彈碎片。目前他本人神志清醒，負責醫療的Sparrow Hospital最新診斷結果指出，郝昱凱「極有可能」終身癱瘓。

原本暫停的郝昱凱GoFundMe眾籌項行動(https://reurl.cc/b7n8nE)，目前已經重啟，發起籌款的郝昱凱室友錢亞健(Argent Qian)最新發文提到，郝昱凱已經決定將繼續在MSU完成學業，未來從事體育管理的夢想沒有改變，儘管密西根州立大學校方此前已宣布將承擔槍擊案中所有傷者的醫療費用，但未來郝昱凱的復健、照顧等，都將需要龐大經費，因此所有捐款將用於支持郝家父母在美照顧病兒的開銷，以及協助郝昱凱未來學業與生活。

中國留學生 槍擊 密西根州

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