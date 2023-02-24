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布塔朱吉視察俄州小鎮汙染現場 因穿正裝皮鞋挨批

記者顏伶如／即時報導
運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg，圖左)23日前往俄亥俄州東巴勒斯坦鎮(East Palestine)貨運列車毒物外洩現場視察，遭批穿著正裝男鞋(dress shoes)。美聯社
運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg，圖左)23日前往俄亥俄州東巴勒斯坦鎮(East Palestine)貨運列車毒物外洩現場視察，遭批穿著正裝男鞋(dress shoes)。美聯社

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)23日前往俄亥俄州巴勒斯坦鎮(East Palestine)貨運列車毒物外洩現場視察後，遭到某些共和黨支持者在網路發文批評他巡視災區竟穿正裝男鞋(dress shoes)，而不是穿工作靴(work boots)。

運輸部長發言人回覆福斯數位新聞(Fox News Digital)詢問時說，布塔朱吉穿的是「靴子」，但未說明品牌。發言人說：「部長穿的是靴子，我們並沒有靴子廠牌的資料。」

運輸部發言人表示，為了加強鐵路安全與究責機制，布塔朱吉推出三管齊下計畫，「這可能是東巴勒斯坦鎮居民及任何有鐵路經過社區民眾比較關心的話題，而不是運輸部長穿什麼鞋子，如此話題是完全不相關的」。

福克南方鐵路公司(Norfolk Southern Railway)貨運列車3日在東巴勒斯坦鎮出軌，有毒外學物質外洩導致當地民眾大規模撤離。

俄亥俄州州參議院共和黨團發言人艾凡斯(Tom Evans)23日在推特分享照片並發文寫道：「布塔朱吉市長穿著正裝男鞋去東巴勒斯坦鎮，完全不令人覺得意外。」

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)新聞聯絡室主任馬隆(Abigail Marone)也在推特分享照片並寫道：「好好笑，那是正裝男鞋嗎？」

巴勒斯坦 俄亥俄州 共和黨

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