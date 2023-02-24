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佛州大學生戴隱形眼鏡睡著 感染食肉菌幾乎失明

世界新聞網／輯

佛州一名21歲男大學生2022年12月戴著隱形眼鏡時，不小心睡著約40分鐘。起初他感到眼睛不適，不料後來眼睛情況漸漸惡化，竟是因為感染了食肉細菌。

香港01引述英國「每日郵報」報導，克魯姆霍爾茨（Michael Krumholz）是一名體育管理系的學生。他去年底戴著隱形眼鏡短暫睡著，起床後發現左眼通紅，視力有點模糊，但他也只是先將隱形眼鏡摘下，並不覺得情況有多嚴重。

結果克魯姆霍爾茨漸漸發現，他的左眼開始感到劇痛，甚至視力變得更加模糊，拖了一個月之後他才終於前往眼科就診。經醫生診斷後發現，他的左眼感染了一種食肉細菌，也就是「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis）。

「棘阿米巴角膜炎」是較為罕見的細菌感染，病徵包含眼睛疼痛、紅、視力模糊及淚流不止等，可能導致患者永久視力受損或失明。

醫生表示，等克魯姆霍爾茨的眼睛感染痊癒後就能進行眼角膜移植，但可能只有10％的機率可以讓視力完全恢復。

現在克魯姆霍爾茨只能看到「黑灰色」的光點，而且還有嚴重光敏反應，只要眼睛看到陽光就會劇烈疼痛。克魯姆霍爾茨說自己才21歲，現在沒有工作、沒有社交生活，甚至因為不能見到陽光，在室內都必須拉上窗簾、戴著墨鏡。

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