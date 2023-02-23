波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路

俄勒岡州波特蘭都會區從22日晚間至23日早晨降雪量超過預期，數千駕駛人徹夜被塞公路動彈不得。(美聯社)

原本氣象預報只有1吋至2吋降雪 ，結果降雪量超過預期，俄勒岡州波特 蘭都會區從22日晚間至23日早晨，數千駕駛人徹夜被塞在26號公路(Highway 26)動彈不得，某些車輛因為打滑卡在路上，部分駕駛人棄車離開，一輛18輪貨櫃卡車雖然裝有雪鏈，爬坡時卻失控而撞上被棄置於路邊的其他車輛，當地媒體形容場景有如「末日浩劫過後」(post-apocalyptic)。

波特蘭國家氣象局(Portland National Weather Service)指出，22日降臨的風雪不到24小時累積已有10.8吋，直逼1943年1月21日波特蘭14.4吋單日最高降雪量紀錄。

(影音來源：KGW News YouTube頻道)

俄勒岡州交通廳(ODOT)發言人漢米爾頓(Don Hamilton)23日清晨表示，除了將近11吋的累積降雪，還有結冰，氣溫則在冰點以下，天候條件讓鏟雪車及灑鹽卡車作業挑戰增加，路上有許多拋錨、受困車輛更讓鏟雪車行動變得不易。

大雪又快又急，導致交通大亂，波特蘭當地交通動脈26號公路最為嚴重。由於路面溼滑，從22日下班時間便開始塞車，某些駕駛人因為車輛打滑受困不得不棄車步行。地方電視台KATU報導，兩名婦女在車陣當中受困近11小時，終於在23日清晨4點回到家，還有一輛校車打滑受困，車上全數學童安全撤離，但巴士只能留在路上。

豐田(Toyota)Prius油電混合車駕駛人史密斯(Dean Smith)受訪時說，大雪當中受困於26公路車陣時，車子開始出現狀況，駕駛人開始彼此幫忙推車、裝雪鏈等，「可是能夠脫離車陣的車輛真的很少」。史密斯最後選擇棄車步行，走路回到辦公室過夜。

史密斯說，23日早晨回到26公路，在兩名陌生人協助下裝上雪鏈，終於把車子從雪堆中開出。