我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路

內蒙煤礦坍塌53人被埋 倖存者回憶逃生驚險現場

波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路

記者顏伶如／即時報導
俄勒岡州波特蘭都會區從22日晚間至23日早晨降雪量超過預期，數千駕駛人徹夜被塞公路動彈不得。(美聯社)
俄勒岡州波特蘭都會區從22日晚間至23日早晨降雪量超過預期，數千駕駛人徹夜被塞公路動彈不得。(美聯社)

原本氣象預報只有1吋至2吋降雪，結果降雪量超過預期，俄勒岡州波特蘭都會區從22日晚間至23日早晨，數千駕駛人徹夜被塞在26號公路(Highway 26)動彈不得，某些車輛因為打滑卡在路上，部分駕駛人棄車離開，一輛18輪貨櫃卡車雖然裝有雪鏈，爬坡時卻失控而撞上被棄置於路邊的其他車輛，當地媒體形容場景有如「末日浩劫過後」(post-apocalyptic)。

波特蘭國家氣象局(Portland National Weather Service)指出，22日降臨的風雪不到24小時累積已有10.8吋，直逼1943年1月21日波特蘭14.4吋單日最高降雪量紀錄。

(影音來源：KGW News YouTube頻道)

俄勒岡州交通廳(ODOT)發言人漢米爾頓(Don Hamilton)23日清晨表示，除了將近11吋的累積降雪，還有結冰，氣溫則在冰點以下，天候條件讓鏟雪車及灑鹽卡車作業挑戰增加，路上有許多拋錨、受困車輛更讓鏟雪車行動變得不易。

大雪又快又急，導致交通大亂，波特蘭當地交通動脈26號公路最為嚴重。由於路面溼滑，從22日下班時間便開始塞車，某些駕駛人因為車輛打滑受困不得不棄車步行。地方電視台KATU報導，兩名婦女在車陣當中受困近11小時，終於在23日清晨4點回到家，還有一輛校車打滑受困，車上全數學童安全撤離，但巴士只能留在路上。

豐田(Toyota)Prius油電混合車駕駛人史密斯(Dean Smith)受訪時說，大雪當中受困於26公路車陣時，車子開始出現狀況，駕駛人開始彼此幫忙推車、裝雪鏈等，「可是能夠脫離車陣的車輛真的很少」。史密斯最後選擇棄車步行，走路回到辦公室過夜。

史密斯說，23日早晨回到26公路，在兩名陌生人協助下裝上雪鏈，終於把車子從雪堆中開出。

波特 降雪 俄勒岡州

上一則

被ChatGPT認證是有爭議公眾人物 馬斯克「2符號」回應

下一則

喬州六議員提案 限制中國人、公司購買房產

延伸閱讀

2024喬州初選日提前 可增2.2億收入

2024喬州初選日提前 可增2.2億收入
偽造大西洋城房契詐騙 新州2男被控罪

偽造大西洋城房契詐騙 新州2男被控罪
川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證
度假兼投資 維吉尼亞州史密斯山湖房市熱度不減

度假兼投資 維吉尼亞州史密斯山湖房市熱度不減

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺
Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味
年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活