我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC專訪美前駐俄大使：普亭沒興趣談判 要戰到最後一刻

世說新聞╱南加華人愛的免費圖書館 豪華超乎意料

拜登基輔行引抨擊 挨批在烏克蘭花的時間比內政多

編譯周辰陽／即時報導
拜登總統20日秘密旋風式造訪烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基與舉行聯合記者會。(歐新社)
拜登總統20日秘密旋風式造訪烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基與舉行聯合記者會。(歐新社)

拜登總統20日秘密旋風式造訪烏克蘭首都基輔，隔天前往波蘭首都華沙發表俄烏戰爭相關演說，此行免不了受到國內政敵攻擊。衛報21日報導，保守派共和黨人忙著淡化拜登決定前往非美軍或盟邦控制的戰區，並主張他視察美墨邊境或因火車出軌飽受有毒廢棄物外洩之苦的小鎮會更好。

舉例來說，眾院共和黨研究委員會（Republican Study Committee）主席赫恩（Kevin Hern）表示，「總統現在在基輔花的時間比用在我們南方邊境的時間還多」。右翼又敵視烏克蘭的格林眾議員（Marjorie Taylor Greene）則上推特寫道，拜登「選擇了烏克蘭、而不是美國，同時迫使美國人民為烏克蘭的政府與戰爭出錢，我無法表達美國人有多恨拜登」。

同屬共和黨的庫斯多夫（David Kustoff）眾議員作客福斯新聞時，雖然對拜登此行表達了讚美（kudos），但也提到載著有毒化學品的列車在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine, OH）出軌的事件，「美國有不少人會說，他可能應該先去俄亥俄州，拜訪因出軌事件而受到折磨的民眾」。

衛報指出，從很多方面來說，這些共和黨人的言論可說是拜登任職總統期間的例行公事。自拜登政府上台以來，共和黨就拿美墨邊境移民人數發動攻擊，最近則抓住俄亥俄州小鎮火車出軌事件，聲稱華府對當地的環境災難視而不見。

根據報導，東巴勒斯坦鎮長柯納維（Trent Conaway）20日上福斯新聞談到拜登的烏克蘭之行時表示，「這是最大的侮辱，說明了他現在不關心我們」。他說，拜登可以派出他想要派出的每一個機構，但他當天早上在一場記者會發現拜登人在烏克蘭，「贈送數百萬美元給那邊的人、而不是我們，我很生氣。在我們國家的總統日，他在烏克蘭，所以這告訴你，他是什麼樣的人」。

拜登 烏克蘭 俄亥俄州

上一則

國會議員西西里尼卸任 接棒全國最大社區基金領導人

延伸閱讀

繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力

繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力
俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景

俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景
拜登、普亭演說拚場 白宮指拜登會聽普亭咨文內容

拜登、普亭演說拚場 白宮指拜登會聽普亭咨文內容
拜登突閃電訪烏克蘭 會澤倫斯基加碼5億軍援

拜登突閃電訪烏克蘭 會澤倫斯基加碼5億軍援

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆