拜登基輔行引抨擊 挨批在烏克蘭花的時間比內政多

拜登總統20日秘密旋風式造訪烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基與舉行聯合記者會。(歐新社)

拜登 總統20日秘密旋風式造訪烏克蘭 首都基輔，隔天前往波蘭首都華沙發表俄烏戰爭相關演說，此行免不了受到國內政敵攻擊。衛報21日報導，保守派共和黨人忙著淡化拜登決定前往非美軍或盟邦控制的戰區，並主張他視察美墨邊境或因火車出軌飽受有毒廢棄物外洩之苦的小鎮會更好。

舉例來說，眾院共和黨研究委員會（Republican Study Committee）主席赫恩（Kevin Hern）表示，「總統現在在基輔花的時間比用在我們南方邊境的時間還多」。右翼又敵視烏克蘭的格林眾議員（Marjorie Taylor Greene）則上推特寫道，拜登「選擇了烏克蘭、而不是美國，同時迫使美國人民為烏克蘭的政府與戰爭出錢，我無法表達美國人有多恨拜登」。

同屬共和黨的庫斯多夫（David Kustoff）眾議員作客福斯新聞時，雖然對拜登此行表達了讚美（kudos），但也提到載著有毒化學品的列車在俄亥俄州 東巴勒斯坦鎮（East Palestine, OH）出軌的事件，「美國有不少人會說，他可能應該先去俄亥俄州，拜訪因出軌事件而受到折磨的民眾」。

衛報指出，從很多方面來說，這些共和黨人的言論可說是拜登任職總統期間的例行公事。自拜登政府上台以來，共和黨就拿美墨邊境移民人數發動攻擊，最近則抓住俄亥俄州小鎮火車出軌事件，聲稱華府對當地的環境災難視而不見。

根據報導，東巴勒斯坦鎮長柯納維（Trent Conaway）20日上福斯新聞談到拜登的烏克蘭之行時表示，「這是最大的侮辱，說明了他現在不關心我們」。他說，拜登可以派出他想要派出的每一個機構，但他當天早上在一場記者會發現拜登人在烏克蘭，「贈送數百萬美元給那邊的人、而不是我們，我很生氣。在我們國家的總統日，他在烏克蘭，所以這告訴你，他是什麼樣的人」。