新聞周刊：川普應放棄創立周年平台 回歸主流社群媒體

新聞周刊(Newsweek)分析，川普應放棄自創社群平台「真實社群」。(美聯社)

前總統川普 自創社群平台「真實社群」(Truth Social)20日在蘋果公司(Apple)App Store推出屆滿周年，新聞周刊(Newsweek)分析，已經宣布要再戰2024的川普，現正陷於進退兩難的尷尬，如果堅持只透過「真實社群」發文，訊息恐怕無法觸及總統選舉等級的龐大目標群眾，除非回歸推特 (Twitter)等主流社群媒體 。

2022年2月20日，「真實社群」在蘋果App Store開放下載。2021年1月6日國會暴動事件後，川普遭到推特、臉書(Facebook)、Instagram等社群媒體封殺，因此自創社群平台做為發聲管道。然而，「真實社群」草創時期頗不順利，不少使用者反應開立帳號、使用平台功能頻頻發生問題。就連川普也是「真實社群」推出兩個月後才真正開始更新動態。

如今川普在「真實社群」有490萬追蹤粉絲，川普發文內容包括吐苦水、抨擊政敵、分享有關自己的正面新聞報導，經常提及選舉陰謀論。

報導指出，就在「真實社群」屆滿周歲之際，有媒體傳出川普可能放棄自創平台、全面回歸主流社群網站，因為某些政治評論員指出，川普再戰2024的選舉似乎顯得有氣無力。

紐約大學(NYU)社群媒體與政治研究中心(Center for Social Media and Politics)主任塔克(Joshua Tucker)指出，雖然川普多次否認將重返推特，但如果川普想要主導2024大選及共和黨初選的話語權，光靠在「真實社群」發文將無法達成。

塔克對新聞周刊指出：「川普在推特締造的最大成就，就是他有辦法利用推特帶動主流媒體的新聞報導。」他說，媒體只要查看川普推文動態更新，就能找到語不驚人死不休的引述做為報導題材，從許多實例來看，川普推文確實發揮了對媒體帶風向的效果，而川普現在主導新聞風向的能力，已經不如擔任總統期間。