共和黨總統初選搶攻愛州 未見川普造訪 海理、潘斯造勢

人雖未到，前總統川普已在愛州布署初選人馬。(美聯社)

愛阿華州 向來是共和黨 鐵票區，因此有意爭取2024總統黨內提名重量級人士，最近頻頻現身愛阿華州，為爭取提名暖身，但是向來在愛州擁有高支持度的前總統川普 ，卻遲遲沒有造訪愛州，令外界不禁納悶，川普葫蘆裡賣的是什麼藥。

愛阿華州是傳統共和黨票倉，也是共和黨人兵家必爭之地，因此表態爭取2024黨內總統提名的主要人物，包括前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員史考特(Tim Scott)以及前副總統潘斯(Mike Pence)不約而同以愛州為基地，展開造勢活動。

唯獨川普自宣布參選三個月來，尚未踏入愛州一步，愛州最大波爾克郡(Polk County)共和黨主席馬扎(Gloria Mazza)看到川普接連在新罕布夏州和南卡羅來納州的造勢活動，也不免納悶：「既然愛阿華州名列全國第一，不是每個人都應該先來這裡嗎？」

事實上，少有白宮主人可以像川普那樣，贏得愛州選民高度支持，在2016年、2020年兩次黨內初選，川普都在愛州取得絕對優勢，進而順利贏得共和黨黨內提名；共和黨資深策士馬茲(Luke Martz)表示：「川普不可能憑借一己之力操作出這種聲望，聲望不但高而且憑空出世。」

由於川普團隊成員之一的拉查姆(Alex Latcham)長期駐紮愛州，也一直在尋找一位競選主管，因此外界推測川普在愛阿華州仍會舉行造勢活動。