二戰美軍功勳潛艦 「青花魚號」失蹤近80年後尋獲

二次大戰期間戰功彪炳、曾擊沉日軍航艦的美軍潛艦「青花魚號」(USS Albacore,SS-218)失蹤近80年後,如今證實在日本 北海道沿岸一處海底發現她的殘骸。

美國「全國公共電台」(NPR)引述美國海軍指出,二戰期間擊沉至少10艘敵艦的青花魚號潛艦是由東京大學教授浦環(Tamaki Ura)發現,並經美國海軍歷史與遺產司令部(NHHC)確認。

1944年在日本北部海域執行巡弋任務時失蹤的青花魚號曾被認為永難尋獲。根據日方的記錄,艦上有85名官兵的青花魚號很可能是1944年11月7日在北海道沿海撞到水雷沉沒。

美國海軍歷史與遺產司令部的考古學家根據浦環團隊提供的水下影像,確認殘骸為青花魚號所屬。

浦環的團隊是根據日本亞洲歷史記錄中心(Japan Center for Asian Historical Records)曾提及一艘美軍潛艦失蹤的相關記錄,用遠端遙控裝置進行確認,最後根據蒐集到的資料找到殘骸位置。

根據日本放送協會(NHK)此前報導,浦環教授的團隊去年5月間用先進的水下聲納系統在日本函館市南方約7公里的津輕海峽一處深約250公尺海底發現一長約50公尺的船體,派出水下機器人攝影 後拍到一根像潛望鏡的管子與像艦橋的結構。

「大眾機械」雜誌(Popular Mechanics)指出,青花魚號潛艦是在珍珠港事件7個月後服役,擊沉10艘包含運輸艦、油料補給艦、戰艦等各類敵艦,最著名者是在菲律賓海作戰時擊沉當時日軍艦隊旗艦、全新的大鳳號航艦。

