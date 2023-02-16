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民主黨眾議員發函庫許納 索取沙國投資20億元資料

記者顏伶如／即時報導
前總統川普女婿庫許納。(路透)
前總統川普女婿庫許納。(路透)

眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)民主黨籍資深成員、馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)本周稍早發函前任白宮資深顧問、前總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)，要求提供沙烏地阿拉伯提供20億元給庫許納投資基金的資料。瑞斯金指出，庫許納拒交資料「令人深為憂心」。

瑞斯金在14日發出的信函中寫道，庫許納始終沒有回覆先前索取資料的要求，如今則出現庫許納是否涉及利用公職身份自我圖利的新疑點。瑞斯金指出，根據11日的華盛頓郵報等媒體報導，庫許納與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)的關係相當可疑。

華盛頓郵報報導，庫許納在白宮資深顧問任內負責美國與沙國關係，庫許納卸任公職之後幾個月，沙爾曼擔任主席的主權財富基金(sovereign wealth fund)便投資20億給庫許納的開設的Affinity Partners私募股權基金(private equity fund)。

瑞斯金在信中要求庫許納公布旗下公司的所有外國投資者名單。庫許納並未回覆華盛頓郵報採訪要求。2022年6月，民主黨仍為眾院多數黨期間，眾議院監督問責委員會便曾向庫許納索取資料，庫許納公司後來交出將近2000頁文件。

瑞斯金在14日信中寫道，庫許納公司先前交出的文件絕大多數都是可以公開取得的檔案，對於沙國政府投資關係沒有任何具體說明。瑞斯金指出，眾議院監督問責委員會2022年10月要求提供進一步資料時，庫許納公司的法務長則沒有回音。

庫許納 投資 華盛頓郵報

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