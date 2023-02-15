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金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

記者劉先進 ／舊金山即時報導
舊金山日落區22大道1734號的一棟民宅9日發生爆炸起火，導致1死1重傷。（記者張曼琳 ／攝影）
舊金山日落區22大道1734號的一棟民宅9日發生爆炸起火，導致1死1重傷。（記者張曼琳 ／攝影）

舊金山日落區22大道1734號的一棟民宅9日發生爆炸起火，導致1死1重傷。舊金山地檢長辦公室認為53歲的居民普萊斯（Darron Price）非法製造麻醉毒品，指控他犯下非自願過失殺人罪、製造受控物質罪、四項魯莽燃燒罪、危害兒童罪和虐待老人等多項重罪。在15日的法庭聽證會上，檢察官透露，來自家庭毒品實驗室的丁烷蒸汽可能與烘乾機相互作用，導致爆炸火災。

舊金山高等法院法官Victor Hwang當天批准了辯護律師的請求，推遲了對普萊斯的提堂。

9日的爆炸起火極為恐怖，事發地民居幾乎完全燒毀坍塌，附近多所居民家窗戶被震碎。地檢長謝安宜的聲明說，調查人員找到了可疑的丁烷罐、烤爐和其他符合用揮發性溶劑加工哈希油的材料。還檢測到一罐疑似大麻油，發現其中含有丙酮和其他危險的高度易燃溶劑。 調查人員在瓦礫中搜尋到一名已死亡的成年女性遺體。

隨後，法醫證實，此人為51歲的瑞塔·普萊斯（Rita Price）。爆炸中被嚴重燒傷的居民，疑似為在該民居工作的泰國移民護工Lisa。她還設置GoFundMe（https://www.gofundme.com/f/support-a-badly-burned-woman-sunset-explosion-sf）籌款頁面，希望得到幫助。

2月10日，警方逮捕普萊斯。15日，他被指控犯有與爆炸案有關的多項重罪。包括非自願過失殺人罪、製造受控物質、四項魯莽燃燒罪、兩項危害兒童罪和一項虐待老人罪。 此外，地檢官還指控他，近因造成（proximately caused）其中一名受害者遭遇巨大的身體傷害。

事發時，普萊斯的兩個14歲和17歲的孩子並不在家。根據舊金山紀事報的報導，助理地檢官帕金斯（Robert Perkins ）要求法官下達禁止接觸令，禁止普萊斯與孩子聯繫。他說，鑒於這兩個孩子可能知道所謂的毒品製造，他擔心潛在的證人篡改。法官15日沒有批准保護令，但會在周五重新審視這一請求。

普萊斯的副公辯人維拉蘭（Sierra Villaran）說，她的辦公室強烈否認上述指控，並說，普萊斯和家人正在經歷的事情非常可怕。最起碼孩子們應該能夠與他們的父親交談，「當他們面臨可能是整個生命中最困難的時刻」。維拉蘭希望有機會向法庭介紹普萊斯的為人性格，為何他應該被釋放出獄，而帕金斯極力反對這一請求。

不過，謝安宜在聲明中說，找到了非法製造麻醉品（即麻醉致幻劑苯環利定）的證據，「我們必須發出一個明確的資訊，即在舊金山不會容忍製造危險毒品；這種活動不僅對所涉及的個人，而且對整個社區都是危險的。」

舊金山日落區22大道1734號的一棟民宅9日發生爆炸起火，導致1死1重傷。（記者...
舊金山日落區22大道1734號的一棟民宅9日發生爆炸起火，導致1死1重傷。（記者張曼琳 ／攝影）
舊金山日落區22大道1734號的一棟民宅9日發生爆炸起火，導致1死1重傷。（記者...
舊金山日落區22大道1734號的一棟民宅9日發生爆炸起火，導致1死1重傷。（記者張曼琳 ／攝影）

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