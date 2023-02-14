讓學生睡飽一點 新州過半支持高中延後上課

新澤西州州參議員柯迪與其他議員去年曾共同提案，延後高中上課時間，如今民調顯示，過半居民支持此提案。(取材自臉書)

全美討論學生睡不飽而有意延後上學時間之際，新澤西州 費爾里狄金生大學(Fairleigh Dickinson University)進行民調 訪查，結果過半居民支持延後高中上課時間。

新澤西州費爾里狄金生大學10日公布民調顯示，55%的新州 居民支持推遲高中學生上課時間至8時30分，另有30%的人反對這項去年春季提出的法案，另有15%的人未決或拒絕表態。

新州沒有統一規定K-12學校上課時間，高中的上學時間往往比初中和小學還要早。

聯邦國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據顯示，新州高中通常7時51分開學，排名全美第12早。

費爾里狄金生大學民調針對新州州議會的八名議員去年5月共同提出的兩項法案，分別是A3816 和S2462，詢問受訪者的意見，這兩項法案目前仍在州參眾議會的教育委員會討論階段。

提案的民主黨州參議員柯迪(Richard Codey)說：「年紀較大的孩子要晚點上課，而不是早一點，因為他們比較晚睡，這是常識。」

費爾里狄金生大學民調受訪者中，民主黨人比共和黨人更偏好更改上課時間。

約65%的民主黨受訪者表示，高中必須晚上課，而共和黨的正反意見人數相當，都是42%。

受訪者中，62%的女性支持延後上課，48%的男性支持這項改變。

費爾里狄金生大學另發現，雖然56%家中有年幼孩子的家長支持調整上學時間，但54%家中無稚子的家長也支持延後上課。

新州摩利斯郡(Morris County)的查塔姆高中(Chatham High School)去年9月開始，已將上課時間從7時40分延至8時20分。

查塔姆所屬學區的教育局長拉蘇薩(Michael LaSusa)表示，查塔姆高中當初調查發現，不到20%的學生每個晚上睡足八小時後，決定調整上課時間。

拉蘇薩說，「我們順遂地做出這項調整，回饋相當良好。」

查塔姆高中的調查結果並不令人意外，聯邦疾病防治中心(CDC)2015年一項研究發現，72%的高中生每天睡不到八小時。