買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

您覺得星巴克 的咖啡 算貴嗎？奧克拉荷馬州一對夫婦在星巴克點了兩杯咖啡，被收取了4456.27元，其中4444.44元是小費，使他們被迫取消回亞洲探親的行程。

歐戴爾(Jesse O'Dell)上個月在星巴克為妻子點了一杯冰美式咖啡，為自己點了一杯焦糖星冰樂，加起來大約10美元。

歐戴爾離開星巴克時沒有立即檢查收據，但他的妻子迪迪(Deedee)接著到購物中心結帳時，同一張信用卡遭拒收，才發現上一筆在星巴克的消費額竟是四位數。

這對夫婦說，他們隨即聯繫星巴克尋求幫助，星巴克人員寄出支票 以彌補他們的損失，但支票卻無法兌現。

歐戴爾說：「我們一天之內打了三、四十次客服電話。」

因為帳戶裡面的現金不夠，他們不得不取消家庭旅行，原本他們計畫帶四個孩子回迪迪的娘家泰國；更糟的是，他們買的機票無法退款。

星巴克一名發言人對紐約郵報說，第一張支票由於打字錯誤被退回，後來已將支票重新寄出，對方也已經兌現。

該發言人也說，小費金額是歐戴爾自己輸入的；依照收據，歐戴爾給了4444.44元小費。

不過歐戴爾無法接受這個說法，他說一名經理告訴他這是網路連線出狀況，並堅持自己沒有輸入巨額小費。

他說，他想提醒其他顧客要留意收據上的意外收費，以免像他們一樣遇到慘痛經驗。

影片來源： YouTube New York Post