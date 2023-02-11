又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網

加州聖地牙哥縣（San Diego）警方通報，福布魯克（Fallbrook）10日發生槍擊事件，造成一人死亡、兩人受傷。（取材自推特）

加州聖地牙哥 縣（San Diego）福布魯克（Fallbrook）10日發生槍擊 事件，造成一人死亡、兩人受傷。根據當地媒體，嫌疑犯是一名76歲男性恩里克‧巴拉哈斯‧古鐵雷斯（Enrique Barajas Gutierrez），已被警方逮捕，正在調查犯案動機。

據中新社引述聖地牙哥縣警局和「洛杉磯時報」報導，當地時間10日下午2時45分左右，警方接到報警，位於福布魯克郊外瑞徹路（Reche Road）和吉德路（Gird Road）附近的一座苗圃發生槍擊事件。

聖地牙哥縣警長馬丁內茲（Kelly Martinez）晚間在記者會上通報案情時表示，警方在七分鐘之內趕到現場，發現有三人中槍。消防部門急救人員稱，其中一人當場死亡，其他兩人被送往當地外傷治療中心進行救治。

馬丁內茲說，警方隨即展開搜捕，很快發現一名嫌疑人，並於當天下午3時15分左右將其拘捕。據「聖地牙哥聯合論壇報」報導，該嫌疑人為一名76歲的男性，其中一名傷者是嫌犯的女兒，死者則是一名50歲的男性。目前警方正在調查其作案動機，尚未透露受害人的更多信息。

馬丁內茲表示，這起槍擊事件令人震驚，我們的心與受到這個悲劇影響的人們在一起。

根據當地NBC 7台報導，SDSO凶案探員史蒂芬中尉（Lt. Chirs Steffen）表示，嫌犯在該苗圃一座穀倉裡用步槍射殺了另一名男子。