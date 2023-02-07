世界OnAir／她拿工作簽被裁超淡定 1個月找到下家還加薪

設計師董琪函的工作桌。(董琪函提供)

「我很清楚記得那天是個周一，早上有個全員會議，當時只以為是常規會議，但一進去就看到CEO臉色凝重。我當下就有不好的預感。」人在紐約的設計師董琪函(Sara)講起去年九月的一天記憶猶新，當時在時尚科技公司Rent The Runway做產品設計師才不到一年，沒想到就被捲入科技業的裁員 大浪之中。「等人都到齊了之後，CEO就說要裁員了。她把裁員叫做結構變動，說要節省開支。」

從全員會議一下來，董琪函又度過了提心吊膽的半小時，工作日曆上突然蹦出來一個10分鐘的會議邀請。「當時我就知道，我肯定被裁了。」

會議上，公司CFO給所有與會者帶來了裁員的噩耗，而非常戲劇性的是，一下會議，董琪函的所有工作郵箱和賬號都再也無法登陸，她瞬間被置於一個極其被動的狀態，不僅是沒有機會與同事交接、道別，就連一個向公司發問的機會都沒有，工作日就這樣突然終止。

用戶體驗設計師董琪函。(董琪函提供)

現在距離那段經歷已經過去將近半年，而拿著工作簽證 的董琪函也已經效率極高地找到了新工作，目前在摩根大通 的私人銀行業務擔任高級用戶體驗設計師，不僅升了職，還加了薪。拿著TN簽證的董琪函，跟H1B簽證僱員一樣，在失業狀態下只有60天來尋找新工作。她是怎樣做到的呢？

被裁的當天，董琪函就立刻行動起來了，首先是用私人郵箱給公司相關人事經理發郵件，處理好在工作簽證上被裁需要公司幫忙配合的部分。之後，她花了三天的時間更新自己的簡歷以及作品集，量化自己這一段時間以來的成績。她坦言，自己是把找工作當做「全職工作」來進行，每天花足八個小時，定下需要完成的KPI。因為有拿著一個半月的工資作為裁員包裹，董琪函笑說，「如果想象成帶薪找工作，壓力會小一點。」

這一次找工作因為時間緊張，董琪函整理出了自己的一套的方法，讓找工作更高效、更有針對性。首先，她沒有採取海量投遞的策略，而是把更多精力放在內部推薦以及回復獵頭上，這樣能夠避開用時更長的一般招聘程序，讓簡歷更優先一步被看見；其二，她對所有公司做足背景調查，確保只申請財報佳、最近沒有裁員的公司。她還把所有投遞了的公司的情況，如薪資、工作職務簡述等，都整理放在一張Excel spreadsheet上，方便幫自己快速追蹤申請進度；再者，她鼓勵被裁員後要充分利用LinkedIn平台的擴散力，發文誠懇講述自己被裁員的現狀，並且充分利用自己網路之內的聯絡人去做內推，就一定會有獵頭會主動發出面試邀請。董琪函目前的摩根大通的工作，就是該公司獵頭看見她的貼文，並主動發出邀請的。

董琪函自製的找工作進度追蹤spreadsheet。(截取自董琪函小紅書@董冬冬，經授權使用)

裁員寒冬似乎仍沒有結束。根據裁員追蹤網站layoffs.fyi，今年截至2月7日，就已經有9.7萬人被裁員，特別是科技業仍在傳出一波又一波的裁員消息，這讓還沒被裁的人也心慌慌，每日工作不得安寧；而被裁了的人，特別是廣大工作簽證持有者，天天活在水深火熱的找工作焦慮中。

董琪函表示，失業的那一個月，她最拼命的時候嘗試過一天八場面試。這看起來十分工作狂，但董琪函沒有讓職業定義自己，而是更加看重「生活的八小時」。

「只要這個工作穩定，讓我能照顧工作和生活的平衡，就足夠了。特別是我們有工作簽證的，要看這個工作能否支撐你度過經濟不穩的時期，才是最重要的。跳到了新的工作，銀行業穩定、不『卷』，讓我有更多時間去發展我的業餘愛好，我覺得還挺開心的。」