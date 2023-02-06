李文亮辭世3周年全球華人追悼 洛杉磯小粉紅砸場被捕

洛杉磯華人4日舉辦燭光晚會紀念李文亮醫師，卻遭小粉紅（圖）砸場。小粉紅被眾人制伏，隨後被警方逮捕上銬帶走。（圖取自twitter.com/jielijian）

明天是中國COVID-19疫情「吹哨人」李文亮 醫師辭世3周年，全球各地華人 相繼舉辦集會悼念他。在洛杉磯，當地華人策畫燭光晚會遭遇愛國小粉紅砸場，但被眾人制伏，後被警方逮捕上銬帶走。

綜合自由亞洲電台（RFA）和美國之音（VOA）報導，李文亮生前是武漢市中心醫院眼科醫生，曾於疫情爆發之初示警卻被警方訓誡，官媒新華社斥責他造謠，之後李文亮不幸染疫於2020年2月7日去世，享年34歲。

在洛杉磯，約50人於當地時間4日傍晚聚集洛城中國領事館前點燭光悼念李文亮。來自上海的留學生張俊傑說，李文亮選擇道德良知而非政治正確，勇敢說出真相與事實，但中共的獨裁暴政不會放過選擇良知的人。

據RFA、VOA與網友上傳至推特的影音及訊息，身分不明的青年小粉紅搗毀擺放在現場的花圈，破壞架設的影音設備，經眾人齊力制伏後交由警方上銬帶走。

洛杉磯場次追悼會由中國民主黨和白紙革命LA團體舉辦，他們在領事館外高喊，「暴政必亡、結束中共、習近平下課」等口號。

在舊金山，中國民主教育基金會和人道中國於當地時間5日中午在中領館外集會，約20人手持參與白紙運動 被捕青年的照片呼喊口號，要求中國當局放人。

來自武漢的女青年盧嫣紫說，她要在美國這片自由的土地紀念李文亮，不害怕站出來發聲，因為言論自由更重要。

在英國倫敦，新成立的非營利組織「中國反賊」（China Deviants）在當地時間5日晚於一處室內場館舉辦紀念李文亮逝世3周年集會，約50名旅英華人參加。

與會者向小熊維尼娃娃施暴、踐踏各式中共領導人習近平頭像海報，並撰寫明信片給關押在中國的政治犯，展示李文亮和聲援鐵鍊女的畫作，還有演講、詩歌和音樂悼念等。

化名威廉的旅英華人說，從李文亮去世的悲劇到白紙運動參與者的遭遇，顯示中國未停止對言論自由的打壓，因此他們要繼續紀念李文亮，也希望外界持續關注白紙運動被捕者。

他說，熟識白紙運動被捕者之一、曾就讀倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）的李思琪；如今李思琪已被捕超過37天，按中國的程序，想必已經被正式批補（批准逮捕指人民檢察院同意公安機關逮捕犯罪嫌疑人的請求）。

日本東京、韓國首爾、澳洲雪梨、紐西蘭基督城和其他等10多個城市，也分別舉辦悼念李文亮的集會和抗議活動。