馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克經常工作到深夜、睡很少，身體經常疼痛，對他往後經營公司，已成為一大挑戰。(路透)

儘管馬斯克 日前詐欺官司勝訴，但他真的累了，馬斯克母親希望他睡多一點。他經常工作到深夜、睡很少，身體經常疼痛，對他往後經營公司，已成為一大挑戰。

華爾街日報報導，馬斯克在舊金山法庭的審判中告訴律師：「我昨晚睡不好，剛好不是處於最佳狀態，我對於（因疼痛而）動來動去感到抱歉。我有很嚴重的背痛。」

注重細節的馬斯克，締造了超人般的成就。但現年51歲的他，看來也進入了身體開始不堪負荷的階段。

馬斯克去年11月在一場論壇上親自透露，他在成為推特 老闆後，一周工時從多達80小時，暴增至超過120小時。他說，我醒來就工作，一周七天都是如此，「我必須這樣做，沒有選擇，但我認為一但推特上軌道，管理該公司會比SpaceX或特斯拉容易更多」。

即便在買下推特之前，馬斯克在「周六夜現場」自嘲不是「安分的正常人」。他曾說，他一般是在凌晨3點左右去睡覺，通常在六小時後，醒來馬上看手機是否有任何新的突發狀況。

馬斯克說，這幾天他都在推特位於舊金山的總部過夜。他也要求推特員工加班，甚至讓公司為他們提供床位。多年來馬斯克都曾談到他睡不好和頸背疼痛的問題，如今在工作強度更大的情況下，這些挑戰引發關注。

幾年前，外界就對馬斯克的健康狀況感到擔憂，原因是他的照片似乎顯示他脖子上有一道新傷疤。2020年，他證實自己動了兩次手術 來解決頸部疼痛，第一次手術失敗。

根據馬斯克的說法，他的疼痛要追溯到幾年前他第二任妻子幫他舉辦的生日派對，當時他和一個350磅（158公斤）的相撲力士搏鬥，試圖把對方摔出場外，卻弄傷他的脊椎，「這弄傷我頸椎第五、六節（C5、C6）、還造成八年的嚴重背痛」。

馬斯克使用Ambien安眠藥，引發外界注意，部分原因是他在推特以開玩笑的方式談論他在忙碌行程中的放鬆方法，「一點紅酒、黑膠唱片、一些Ambien，就產生神奇的變化」。

當馬斯克上月又抱怨他的背痛時，他卻要上法庭，因為他2018年宣稱有資金將公司私有化的推文，導致股價劇震，他被股東控告。法官3日認定他無罪時，馬斯克的母親Maye Musk在推特上恭喜他，「令人鬆一口氣，現在去補眠。」