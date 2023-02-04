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改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光

氣球事件衝擊美中關係 台學者：神似珍珠港情境

記者廖士鋒／即時報導
美國國務卿布林肯因為氣球事件，在訪問中國前夕宣布取消行程，為雙邊關係投下震撼彈。（.歐新社）
美國國務卿布林肯因為氣球事件，在訪問中國前夕宣布取消行程，為雙邊關係投下震撼彈。（.歐新社）

美中關係由於後者一顆高空氣球進入美國再度受到衝擊。原定5日將到訪中國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），因氣球事件而取消行程。台灣學者張登及解讀，這次事件對美中關係影響很大，象徵性不容小覷，有些神似二戰的「珍珠港情境」。

美國國務卿布林肯與中共外事辦主任王毅3日進行通話，美國國務院發布的通話紀要顯示，布林肯指出，鑒於中國一顆「高空偵察氣球」目前在美國領空，此時將不會訪中。他並批評中國「表示遺憾」的聲明是一種不負責任的行為、明顯違反了美國主權和國際法。中國外交部對通話的新聞稿則提到，王毅呼籲美方「保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧」。

而中國官方強調氣球是「氣象科研的民用無人飛艇」。中國外交部4日並指出，「中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

氣球事件顯著衝擊美中關係，台灣大學政治學系教授張登及向本報指出，這是1812年美英戰爭以來，首度有「對手國」載具「深入夏威夷以外的」美國本土。

張登及分析，氣球活動軌跡從阿留申群島一路進入阿拉斯加、加拿大與美國西北部蒙大拿州，最遲1月下旬就已抵達阿拉斯加，美國完全有能力在氣球飛入初期處理它，但讓它飛這麼遠，神似「珍珠港情境」，似乎美方「已明知並坐視其進行」。

此前布林肯已在2月1日召見中國駐美臨時代辦徐學淵。張登及認為，美中雙方應早就交涉，但過程不順利，導致中國一直沒有對布林肯到訪給予正面肯定與氣氛營造。此事破局後，中國的說法「表面上很尊重，實質上非常冷淡，意思是『我從來沒答應你來』」。

張登及並提到，布林肯訪問中國一事早在2022年G20「拜習會」就確認，但美方時間表大致出來後，中國都一直沒有確認，「應該是最近若干事件造成雙方氣氛比較差」。

包含美國眾院議長可能訪台、美國有議員提案廢除對華最惠國待遇、美荷日達成半導體協議、布林肯在原定訪中的前夕公開談新疆「種族滅絕」。與此同時，中國對布林肯到訪這件事情，始終沒有正面去營造良好的訪問氣氛。

對於氣球事件後續發酵，是否會將美中關係推向谷底？張登及分析，目前趨勢是探底，但是有沒有到前美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、或者前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在位時的「低點」。未來仍將取決於美中怎麼處理氣球問題。他認為，美國後續會在國防上面加強盟國聯繫，並說明跟宣導「中國威脅論」。

而經此一事件後，是否會營造有利於美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台氛圍？張登及則指出，麥卡錫宣布訪台可能性已大為上升，可能是在4月，如果提早到3月，就表示美中關係會進一步探底，屆時美方安全措施強度會高於裴洛西訪台，但中國也沒有示弱的餘地，「這會比較危險」。

另，原定2022年底訪問中國的日本外相林芳正，先前訪問破局，近日又收到中國外長秦剛邀請，但會否受氣球事件衝擊？張登及則表示，林芳正訪問恐怕會同步推遲，或許要等到下一次布林肯有新的行程以後才會有消息。

近日一顆中國高空氣球，經阿留申群島、阿拉斯加、加拿大進入到美國西北部的蒙大拿州，...
近日一顆中國高空氣球，經阿留申群島、阿拉斯加、加拿大進入到美國西北部的蒙大拿州，引發美國對中國的強烈批評。（Getty Images）
台大政治系教授張登及指出，這次事件對美中關係影響很大，象徵性不容小覷，有些神似二...
台大政治系教授張登及指出，這次事件對美中關係影響很大，象徵性不容小覷，有些神似二戰的「珍珠港情境」。（圖／聯合報系資料照片）

布林肯 眾院 國務卿

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