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「特斯拉私有化」推文害股東慘賠 馬斯克獲判免責

編譯周辰陽／即時報導
前世界首富、特斯拉電動車創辦人兼執行長馬斯克，攝於3日。（美聯社）
前世界首富、特斯拉電動車創辦人兼執行長馬斯克，攝於3日。（美聯社）

前世界首富、特斯拉電動車創辦人兼執行長馬斯克2018年曾在推特宣稱，正考慮讓公司私有化跟「資金到位」（Funding secured），導致股價劇烈震盪，因始被股東告上法庭。陪審團3日判決，馬斯克不用為了投資人損失數百萬美元承擔責任。

NBC新聞與華爾街日報報導，陪審團認定提出集體訴訟的投資人無法證明他們對馬斯克或特斯拉提出的賠償請求。馬斯克自己隨即上推特發文表示，「謝天謝地，人民的智慧占了上風！我深切感謝特斯拉每股420美元下市案的陪審團一致認定無罪」。

馬斯克在庭審期間親自坐上證人席，為他發出的推文辯護，證稱他相信自己在2018年跟沙烏地阿拉伯公共投資基金（Saudi Arabia's Public Investment Fund）達成口頭協議（handshake agreement），將公開上市公司的特斯拉轉變為私有公司，並稱後來毀約的是沙國方。

報導指出，馬斯克1月作證近8小時期間表示，自己沒有不良動機，「我的本意是為全體股東做正確的事情」。

馬斯克 特斯拉 投資

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