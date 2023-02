「特斯拉私有化」推文害股東慘賠 馬斯克獲判免責

前世界首富、特斯拉 電動車創辦人兼執行長馬斯克 2018年曾在推特宣稱,正考慮讓公司私有化跟「資金到位」(Funding secured),導致股價劇烈震盪,因始被股東告上法庭。陪審團3日判決,馬斯克不用為了投資 人損失數百萬美元承擔責任。

NBC新聞與華爾街日報報導,陪審團認定提出集體訴訟的投資人無法證明他們對馬斯克或特斯拉提出的賠償請求。馬斯克自己隨即上推特發文表示,「謝天謝地,人民的智慧占了上風!我深切感謝特斯拉每股420美元下市案的陪審團一致認定無罪」。

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!



I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.