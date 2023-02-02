我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市大屠殺 911報警電話錄音曝光「大家都在跑…」

密州6歲男童不手軟 拿爸爸手機瘋狂點餐1000元

晶片法幕後推手 白宮經濟顧問狄斯將卸任

中央社華盛頓2日綜合外電報導
白宮國家經濟會議主任狄斯即將卸任。（美聯社）
白宮國家經濟會議主任狄斯即將卸任。（美聯社）

拜登總統今天宣布，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任狄斯即將卸任。狄斯曾協助制訂大規模支出法案，並引領美國經濟走出防疫封城。

法新社報導，拜登（Joe Biden）回想2021年1月就任之初的「高失業率、經濟陷於危機、全國各地的大街都拉下鐵門」，他說，狄斯（Brian Deese）對於美國的復甦極其重要。

拜登在聲明中表示：「過去兩年來，我很仰賴狄斯。」

「他協助把我的經濟願景變成現實，並順利使我國的歷史性經濟復甦轉變成牢固和穩定的成長。」

民主黨之前以些微多數掌控國會參眾兩院時，拜登的指標性立法成就得以通過，狄斯扮演了關鍵幕後角色。

這些成就包括：協助經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之際維持運作的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）；一項大型基礎建設支出法案；補貼半導體製造和其他尖端產業的「晶片法」（CHIPS and Science Act）；旨在推進電動車製造和其他綠色經濟產業的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）等。

如今拜登第一任期過了一半，且國會現在變成民主黨掌控參院、共和黨在眾院占多數，狄斯決定卸任已是意料中的事。目前尚未公布接替他的人選。

拜登 民主黨 眾院

上一則

密州6歲男童不手軟 拿爸爸手機瘋狂點餐1000元

延伸閱讀

總統拜登致函蒙特利公園社區

總統拜登致函蒙特利公園社區
金融時報：布林肯5日訪北京 將與習近平會面

金融時報：布林肯5日訪北京 將與習近平會面
密件門延燒 聯邦調查局將搜查前副總統潘斯住宅

密件門延燒 聯邦調查局將搜查前副總統潘斯住宅
飯店、航空業超收額外費用 拜登促立法禁止

飯店、航空業超收額外費用 拜登促立法禁止

熱門新聞

一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

2023-02-02 09:23
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

2023-01-27 13:54
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
聯邦法官25日判處為中國擔任間諜的前伊州理工學院中國生紀超群八年徒刑。(本報檔案照片)

「回國可能被視為模範」伊州中國學生間諜案 重判關8年

2023-01-26 13:39
(擷自林迪昂 @dionlimtv Instagram)

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

2023-01-31 09:19

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人
許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光