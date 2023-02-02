密州6歲男童不手軟 拿爸爸手機瘋狂點餐1000元

小男孩梅森·史東豪斯花錢不手軟。(取自推特)

密西根州 6歲小男孩梅森·史東豪斯 (Mason Stonehouse) 上周末做了件瘋狂的事；他1月28日臨睡前把玩父親手機 ，毫不手軟地在餐飲外送平台Grubhub下了大約1000元的訂單。當晚9時許，各家餐館食物開始源源不絕送到位在切斯特菲爾德鎮（Chesterfield Township）的史東豪斯家。

眼看食物一波波送達家門，梅森的父親基思．史東豪斯（Keith Stonehouse）困惑地詢問送餐司機，最後他總算明白，是兒子用他手機「瘋狂點餐」 的結果。

梅森基本上能點的全點了；蝦子、沙拉、沙威瑪、雞肉捲、三明治、冰淇淋，林林總總。而且，因為錢花得太凶，基思的銀行還發出欺詐警報，拒付400元披薩訂單。

基思向密西根地方新聞MLive.com表示，「當我弄清楚這是怎麼回事以後，我去找梅森想解釋這麼做是不對的。他竟舉起手來阻止我，問道『爸爸，義大利 臘腸披薩來了嗎？』當下，我不得不走出房間；因為我不知道自己是該氣還是該笑。」

該教的當然還是要教的。梅森父母說，他們決定把這場瘋狂消費烏龍，轉為理財教學時機。他們拿出梅森的撲滿，在梅森面前把錢取出來--這枚硬幣付披薩錢，這枚硬幣付蝦子的錢，等等。

梅森的母親克莉絲汀·史東豪斯 (Kristin Stonehouse) 說：「我們開始拿走他的錢時，他才終於明白問題大了。」她告訴梅森：「我們知道你撲滿裡的錢對你很重要，但那只是你花的錢的一小部分而已。」

送餐過程中，基思曾試圖打電話阻止餐館送餐，但餐館要他直接聯繫Grubhub。Grubhub表示，公司後來曾就這場「意外」和史東豪斯家聯繫，提供了價值1000元的Grubhub禮卡。

史東豪斯家除了留下部分食物以後享用，其餘大都分享給左右鄰居。至於小梅森，下回獲准玩手機，可能還要等上好一陣子。