我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長知識了…那些IKEA看不懂的商品標籤意義

全美5大熱門旅遊景點置產 穩當包租公、包租婆

批評以色列為由 共和黨不讓穆斯林議員歐瑪待在眾院外交委

記者張聲肇/即時報導
共和黨主導的眾議院，以民主黨議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar，圖)經常批評以色列為由，2日全院投票，以218對211票之比，把這位穆斯林議員趕出眾院外交委員會。美聯社
共和黨主導的眾議院，以民主黨議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar，圖)經常批評以色列為由，2日全院投票，以218對211票之比，把這位穆斯林議員趕出眾院外交委員會。美聯社

共和黨主導的眾議院，以民主黨議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)經常批評以色列為由，2日全院投票，以218對211票之比，把這位穆斯林議員趕出眾院外交委員會。

共和黨高層說服了黨內對此舉有疑慮的溫和派同僚，如印地安納州地的史巴茲（ Victoria Spartz ），才得遂行議長麥卡錫以牙還牙的報復計畫。史巴茲不滿麥卡錫報仇計畫的原因，除了言論自由，還有「這麼做只會落人把柄」，讓被多數暴力欺負的「弱者」益加獲得選民的支持，對共和黨畢竟短多長空。

麥卡錫去年選舉前就揚言，共和黨重掌眾院主導權後，一定會把歐瑪逐出外交委，藉此報復民主黨籍前議長裴洛西(Nancy Pelosi)在上屆國會的類似作為，將前總統川普的心腹、喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)和戈薩(Paul Gosar)逐出分別所屬的委員會。

歐瑪是第三位遭到共和黨開刀的民主黨議員。麥卡錫元月10日就把謝安達(Adam Schiff)和史沃威爾(Eric Swalwell)逐出情報委員會，因為根據國會法規，拿掉這兩位的委員會席次不用經過全院投票。

等到2日才票決歐瑪的去留，不是對她客氣，而是要等她1日完全交代完畢委員會業務，才能舉行全院票決。

國會僅兩名穆斯林眾議員，索馬利亞難民出身的歐瑪是其一，2019年初次當選後，就以對中東外交具「獨特角度」的優勢，進入外交委。2019年2月，她一句「班傑明嬰兒」的比喻，惹毛了幾乎所有共和黨甚至部分民主黨議員，因為把替以色列辯護的政客都當作「拿了猶太人的錢」的說法，早就不時興了。

當時，就有好幾名民主黨同僚提議懲處，最後，還是為自家人護短，通過譴責反猶太言論的決議案，輕輕放過她。

民主黨籍少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)在票決前，譴責票決同僚資格之舉，說這無關政策辯論，純是政治報復。

民主黨 共和黨 麥卡錫

上一則

「保護美國國安利益」TikTok不具說服力 美仍擬封殺

下一則

密州6歲男童不手軟 拿爸爸手機瘋狂點餐1000元

延伸閱讀

首次會拜登 協商債限無進展 麥卡錫：最終我們會達成協議

首次會拜登 協商債限無進展 麥卡錫：最終我們會達成協議
訪美晤麥卡錫？游錫堃避答 結束緊湊行程後要趕快返台

訪美晤麥卡錫？游錫堃避答 結束緊湊行程後要趕快返台
民進黨不論誰戰2024 傳副手都是蕭美琴

民進黨不論誰戰2024 傳副手都是蕭美琴
直擊／蕭美琴步出麥卡錫辦公室 安排游錫堃會晤？游稱「行程緊湊」

直擊／蕭美琴步出麥卡錫辦公室 安排游錫堃會晤？游稱「行程緊湊」

熱門新聞

一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

2023-01-27 13:54
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

2023-02-02 09:23
聯邦法官25日判處為中國擔任間諜的前伊州理工學院中國生紀超群八年徒刑。(本報檔案照片)

「回國可能被視為模範」伊州中國學生間諜案 重判關8年

2023-01-26 13:39
(擷自林迪昂 @dionlimtv Instagram)

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

2023-01-31 09:19

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人
許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光