批評以色列為由 共和黨不讓穆斯林議員歐瑪待在眾院外交委

共和黨主導的眾議院，以民主黨議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar，圖)經常批評以色列為由，2日全院投票，以218對211票之比，把這位穆斯林議員趕出眾院外交委員會。美聯社

共和黨 主導的眾議院，以民主黨 議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)經常批評以色列為由，2日全院投票，以218對211票之比，把這位穆斯林議員趕出眾院外交委員會。

共和黨高層說服了黨內對此舉有疑慮的溫和派同僚，如印地安納州地的史巴茲（ Victoria Spartz ），才得遂行議長麥卡錫 以牙還牙的報復計畫。史巴茲不滿麥卡錫報仇計畫的原因，除了言論自由，還有「這麼做只會落人把柄」，讓被多數暴力欺負的「弱者」益加獲得選民的支持，對共和黨畢竟短多長空。

麥卡錫去年選舉前就揚言，共和黨重掌眾院主導權後，一定會把歐瑪逐出外交委，藉此報復民主黨籍前議長裴洛西(Nancy Pelosi)在上屆國會的類似作為，將前總統川普的心腹、喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)和戈薩(Paul Gosar)逐出分別所屬的委員會。

歐瑪是第三位遭到共和黨開刀的民主黨議員。麥卡錫元月10日就把謝安達(Adam Schiff)和史沃威爾(Eric Swalwell)逐出情報委員會，因為根據國會法規，拿掉這兩位的委員會席次不用經過全院投票。

等到2日才票決歐瑪的去留，不是對她客氣，而是要等她1日完全交代完畢委員會業務，才能舉行全院票決。

國會僅兩名穆斯林眾議員，索馬利亞難民出身的歐瑪是其一，2019年初次當選後，就以對中東外交具「獨特角度」的優勢，進入外交委。2019年2月，她一句「班傑明嬰兒」的比喻，惹毛了幾乎所有共和黨甚至部分民主黨議員，因為把替以色列辯護的政客都當作「拿了猶太人的錢」的說法，早就不時興了。

當時，就有好幾名民主黨同僚提議懲處，最後，還是為自家人護短，通過譴責反猶太言論的決議案，輕輕放過她。

民主黨籍少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)在票決前，譴責票決同僚資格之舉，說這無關政策辯論，純是政治報復。