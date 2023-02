天降巨石破牆滾進家裡 夏威夷婦「再走一步」就沒命

赫芬頓郵報1日綜合當地報導,美國夏威夷 州檀香山的65歲居民卡羅琳.佐佐木(Caroline Sasaki)日前在自宅差一點點就遭穿牆而過的巨石擊中,這驚險一瞬間都被她家中的監視器拍了下來。

根據「Hawaii News Now」說法,這起事件發生在1月29日晚間11時45分左右。佐佐木告訴該台記者,當時快要午夜了,她正走向客廳的沙發要看電視。從監視器影像可見,佐佐木驚險地避開了撞破新家牆壁的巨石。

消防局表示,這塊巨石的高度與寬度均約1.5公尺,先撞破了佐佐木家的煤渣磚牆(cinderblock wall),接著衝過客廳跟另一面牆壁,最後終於在臥室停了下來,還有一輛汽車受損,但值得慶幸的是,當時在家的4人都沒有受傷。

佐佐木事後受訪時回憶,自己聽到了巨大的轟隆聲,「顯然,巨石就在我的眼前穿過去了,而我當時並不知道」。她說,「我沒看到石頭,我只聽到了轟隆聲,然後就是有人問我是否沒事」。佐佐木稱自己仍對整件事感到震驚,也拒絕收看當時的影像,「所以我…我不確定有多近,但大家都跟我說,我很幸運」。

佐佐木指出,有人告訴她,要是自己「再走一步」,她「可能就不會在這裡了」。據報導,佐佐木和鄰居懷疑,巨石掉落的原因出在她家附近一座山上的計畫建案挖掘作業,檀香山市府則仍在進行調查之中。

#followup Caroline Sasaki still wants answers on who will be responsible for mitigating the boulders still posing a hazard to the Palolo Valley community.

The land owner wants the City to help. @KHONnews#boulder#hawaii#rock pic.twitter.com/VUoGmrWZix