天降巨石破牆滾進家裡 夏威夷婦「再走一步」就沒命

一顆巨石滾進民宅，但女子命大逃過一劫。（取材自推特）

赫芬頓郵報1日綜合當地報導，美國夏威夷 州檀香山的65歲居民卡羅琳．佐佐木（Caroline Sasaki）日前在自宅差一點點就遭穿牆而過的巨石擊中，這驚險一瞬間都被她家中的監視器拍了下來。

根據「Hawaii News Now」說法，這起事件發生在1月29日晚間11時45分左右。佐佐木告訴該台記者，當時快要午夜了，她正走向客廳的沙發要看電視。從監視器影像可見，佐佐木驚險地避開了撞破新家牆壁的巨石。

消防局表示，這塊巨石的高度與寬度均約1.5公尺，先撞破了佐佐木家的煤渣磚牆（cinderblock wall），接著衝過客廳跟另一面牆壁，最後終於在臥室停了下來，還有一輛汽車受損，但值得慶幸的是，當時在家的4人都沒有受傷。

佐佐木事後受訪時回憶，自己聽到了巨大的轟隆聲，「顯然，巨石就在我的眼前穿過去了，而我當時並不知道」。她說，「我沒看到石頭，我只聽到了轟隆聲，然後就是有人問我是否沒事」。佐佐木稱自己仍對整件事感到震驚，也拒絕收看當時的影像，「所以我…我不確定有多近，但大家都跟我說，我很幸運」。

佐佐木指出，有人告訴她，要是自己「再走一步」，她「可能就不會在這裡了」。據報導，佐佐木和鄰居懷疑，巨石掉落的原因出在她家附近一座山上的計畫建案挖掘作業，檀香山市府則仍在進行調查之中。

#followup Caroline Sasaki still wants answers on who will be responsible for mitigating the boulders still posing a hazard to the Palolo Valley community.

The land owner wants the City to help. @KHONnews#boulder#hawaii#rock pic.twitter.com/VUoGmrWZix — Max Rodriguez (@maxrrrod) January 31, 2023

來源：ABC7