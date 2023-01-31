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內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃

影／洛截肢非裔男 遭警8槍擊斃 母控訴：謀殺我沒腿的兒子

洛截肢非裔男 遭警開8槍擊斃 母訴：謀殺我沒腿的兒子

記者胡玉立／即時報導
加州洛杉磯郡杭廷頓公園市警察26日連開八槍打死一名雙腿截肢的非裔殘疾男子；他的家人要求調查真相。（Getty Images）
加州洛杉磯郡杭廷頓公園市警察26日連開八槍打死一名雙腿截肢的非裔殘疾男子；他的家人要求調查真相。（Getty Images）

田納西州曼菲斯市五名警察毆打29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)致死案成為全國焦點之際，加州洛杉磯郡杭廷頓公園市(Huntington Park)警察26日連開八槍打死雙腿截肢、靠輪椅代步的36歲非裔殘疾男子小安東尼·洛伊(Anthony Lowe Jr.)也引發關注；他的家人要求當局調查真相。

警方表示，26日下午3點40分左右接獲報案指稱，杭廷頓公園斯勞森大道(Slauson Ave)2400號街區有人刺傷路人；率先趕到的兩名警察發現正在逃跑的洛伊，他拒絕配合警方調查，跳下輪椅、手腳並用試圖逃跑，邊逃邊向身後追捕的警察揮刀。警方稱他持的刀長12吋，是把屠刀。

警察兩度使用電擊槍試圖制伏他無效後，連開八槍將洛伊擊斃，洛伊當場死亡；被他刺傷的受害者，肺部被刺破送醫治療，姓名未公開。

警：兩度試圖扔刀 須及時制止

洛杉磯縣警局隊長雷納加(Hugo Reynaga)29日表示，洛伊兩度試圖向警察扔刀，在頭頂多次做出準備擲刀傷人的動作；警方以非致命性武器還擊無效，不得不轉向更有效方法，因為若不及時制止，可能有更多人受害。洛縣警局要求涉案警察休假數日，但未採取紀律處分，凶殺組正調查全案。

洛伊的家人和朋友29日在杭廷頓公園市警局外示威，洛伊的母親多蘿西·洛伊(Dorothy Lowe) 說：「他們謀殺了我那沒有腿的兒子，他們需要為此做點什麼。」

洛伊是去年在德州與警察發生爭執後失去雙腿，家屬拒絕透露他因何事與警察發生衝突以及如何失去雙腿。

洛伊的姊姊塔蒂亞娜·傑克遜(Tatiana Jackson)表示，警方最大的疑點是：究竟是什麼原因令他們覺得一個雙腿截肢的殘疾人士持刀是如此危險，非得開槍打死不可？

杭廷頓公園市警察並不佩戴隨身攝影機。警方已從附近商家收集到洛伊遭槍擊相關錄影，但不打算公布這些影片。

來源：ABC7

警察 洛杉磯 非裔

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