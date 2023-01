世界OnAir／楊紫瓊會拿影后？電影系學生的奧斯卡預測

「媽的多重宇宙」講述一個華裔家庭穿梭宇宙的科幻故事。(截取自imdb)

今年奧斯卡 提名名單公布後,「媽的多重宇宙 」可謂是以11項提名大搶風頭,再加上楊紫瓊、關繼威等角色在各項電影 大獎屢屢勝出,讓大家對今年奧斯卡的獎杯花落誰家更為期待。來自台北、目前在石溪紐約州立大學(Stony Brook University)就讀電影系碩士三年級的曾則雯(Peggy)表示,「媽的多重宇宙」從演員演技到製作水準都讓人歎為觀止,不拿幾個獎都說不過去。

去年三月份上映的「媽的多重宇宙(Everything Everywhere All at Once)」,講述了以楊紫瓊扮演的女主角為中心的華裔移民家庭,在受到IRS稅務審查的過程之中,突然意識到自己被捲入多重宇宙,只有通過和不同宇宙的自己連結,才能保護自己和家人乃至宇宙免遭強大力量的摧毀。曾則雯表示,當時看完感覺很震撼,一方面是從製片角度,不論是科幻的故事線設計、場景美學,還是無厘頭世界觀,都讓人耳目一新,沒有一時一刻讓觀眾感覺無聊。

楊紫瓊獲提名奧斯卡最佳女主角。(截取自imdb)

另一方面,這部電影能夠受到美國主流社會如此大的肯定,也跟它想要表達的中心思想有關。對於亞裔美國人家庭來說,這樣描述家庭關係、觸及移民體驗的故事,自然而然會受到亞裔的關注,但它能夠突破族裔邊界實現主流成功,也源於它對「哲學層面辯題」的討論。曾則雯解釋,在一些看似討論母女關係的情節,如由許瑋倫(Stephanie Hsu)扮演的女兒Joy/Jobu Tupaki在無所不能的黑化狀態對母親說出「nothing matters」,其實指向何為生命中最重要的事的探討,而導演通過劇情指路說,其實愛是一切的答案、人與人之間的連接能夠消除不安。正是這些在不經意間通過天馬行空劇情展現出來的關於普世價值的討論,讓它成為一部能夠感動大多數人的電影。

曾則雯是石溪紐約州立大學的電影系學生。

至於這部電影在今年奧斯卡中能夠奪得多少獎杯?曾則雯很看好最佳影片以及最佳女主角這兩項。在最佳影片方面,她觀察到最近幾年,奧斯卡對最佳影片的選擇,傾向於「政治正確」的做法,希望該影片觸碰到重要的社會議題,講到少數群體的故事。在這些因素之下,女性議題的「女人悄悄話(Women Talking)」以及愛爾蘭政治下友誼故事的「伊尼舍林的女妖(The Banshees of Inisherin)」與「媽的多重宇宙」都很有機會,但綜合拍攝實力以及主題感人程度,曾則雯覺得「媽的多重宇宙」更勝一籌。

而在最佳女主角上面,曾則雯觀察到,往年主角獎項一般會頒給兩類演員,一類是在電影中大飆演技的,如在「父親」中演患上失智症的老人的安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins),而另一類是通過細膩、隱忍的角色表現出充沛情感的,如在「海邊的曼徹斯特」中演因過失失去孩子的悲痛父親的凱西艾佛列克(Casey Affleck)。楊紫瓊這次飾演一位要處理眾多瑣事的華裔母親,要在多重宇宙的各個角色跳轉之間表演出愛、痛苦和掙扎,還需要進行自我突破,去表演一些「瞎」的、瘋狂的時刻,所以不出意外的話會是正中奧斯卡評獎委員會的胃口。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中飾演多個不同角色。(截取自imdb)

曾則雯會特別關注奧斯卡中亞裔題材的影片和角色,也跟她作為一位正在訓練中的導演的關注重點有關。目前,曾則雯正籌備拍攝自己的畢業劇情長片「Miss Mermaid」。此片關於一個來自台灣的家庭,妹妹得知人在紐約的姐姐病危,在未告知媽媽的情況下隻身前往紐約,卻發現姐姐不僅陷入昏迷,還有了一個早產兒,「這是一個關於母女三人之間的糾結,以及我們這個世代的美國夢的故事。」

曾則雯坦言,編導這部影片很大程度與自己個人成長經歷有關。她90年代在台北出生長大,受到美國影視影響很深。後來到美國求學,在紐約這樣多族裔的大熔爐城市,開始重新思考她這個世代美國夢的意義。「我們上一代的美國夢,是追求更好的物質生活;但這個世代的美國夢,在情感、物質上的追求會是什麼?我很想去探索。」

曾則雯在片場。(曾則雯提供)

這一期的「世界OnAir 」音頻節目中,曾則雯與主播還討論了「媽的多重宇宙」中讓她們印象深刻的情節和角色、其它值得關注的奧斯卡影片、奧斯卡遺珠,以及亞裔題材在美國影視行業中聲浪越來越高的意義。此外,曾則雯還聊到了作為一名在紐約的電影學生,她的體驗以及對未來的期許。歡迎收聽。