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仇亞攻擊又一例 9旬婦人出門2分鐘被打到頭破血流

美國公布2022惡名市場名單 蝦皮淘寶等再入列

仇亞攻擊又一例 9旬婦人出門2分鐘被打到頭破血流

記者顏伶如／即時報導
(擷自林迪昂 @dionlimtv Instagram)
(擷自林迪昂 @dionlimtv Instagram)

一名91歲婦人日前才剛踏出自家門口兩分鐘便遭陌生男子隨機攻擊，被打到頭破血流，倒在水泥花圃，送醫之後眉部縫了三針。婦人女兒表示，事後調閱監視器錄影帶時忍不住落淚。根據報導，舊金山警方事發當天已逮捕39歲兇嫌，以虐待老年人等罪嫌移送法辦。

舊金山地方電視台ABC7亞裔記者林迪昂(Dion Lim，音譯)日前在Instagram公布婦人受傷照片以及遭受攻擊的監視器畫面。林迪昂在發文中寫道，患有失智症的91歲祖母，1月26日上午約11時，在舊金山李奇蒙(Richmond)社區自家門口遭到隨機攻擊。

要求姓名保密的婦人女兒指出，母親才剛走出家門口兩分鐘，一名陌生男子就突然出現，朝著婦人揮拳，還將她推倒在水泥花圃。婦人女兒說，略感欣慰的是，母親患有失智症，「當天晚間她已經記不得發生了什麼事」。

林迪昂指出，舊金山警察局證實，39歲兇嫌帕爾漢(Romeo Lorenzo Parham)26日下午已遭逮捕，遭到虐待老人等罪嫌移送法辦。警方表示，帕爾漢遭到法院發布多項通緝。

林迪昂在文中寫道，婦人女兒希望呼籲民眾提告警覺。婦人女兒表示，從1970年代中期便在同一棟房子成長，社區環境從來不是現在這般。

舊金山市府官員上周公布最新統計指出，從2020年到2021年間，亞裔民眾遭遇仇恨犯罪的數量增加了567%。

舊金山市長布里德(London Breed)發表聲明指出，市府機關支持犯罪司法改革的同時，也推動犯罪防治，更支持一旦有逾越尺度案件發生時，必須透過各個機構之間的通力合作徹底調查，以便對相關人等究責，「讓受害者感覺正義獲得伸張，讓他們獲得需要的支援服務，對於在舊金山生活感到安全」。

舊金山 失智 亞裔

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