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拜登對軍援烏克蘭F-16說「不」 官員稱高層還未討論

編譯周辰陽／即時報導
拜登30日明確稱「不會」轉讓烏克蘭正竭力推動要接收的F-16戰機。但不具名官員告訴媒體，至少現在是不會軍援F-16。（路透資料照片/ L3Harris）
拜登30日明確稱「不會」轉讓烏克蘭正竭力推動要接收的F-16戰機。但不具名官員告訴媒體，至少現在是不會軍援F-16。（路透資料照片/ L3Harris）

拜登總統30日在白宮外接受記者堵訪時，明確回答「不會」轉讓烏克蘭正竭力推動要接收的F-16戰機。但根據Politico轉述的不具名官員說法，至少現在不會（at least not now）軍援F-16。

從媒體拍攝影片可見，記者問「美國將提供F-16給烏克蘭嗎？」，拜登幾乎是立刻回答「不會」（No）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與烏方官員一直在尋求西方國家軍援戰機，過去幾天似乎出現了把戰機往東送的態勢。Politico指出，拜登此時的簡短表態有可能將衝擊波送往大西洋的彼岸，還會導致華府跟基輔的關係變得不愉快。

不過，一位美方不具名受訪的官員被問到拜登講話時表示，「關於F-16，尚未進行認真的高層討論」。換句話說，拜登的聲明似乎並不是內部政策審查的結果，而是身為最終決策者的他當下的立場。此外，從拜登跟記者簡短交流的影像觀察，無從得知他說的「不會」是指「絕不會」或「現在不會」。

根據報導，美國政府一再表示，安全援助的相關決定取決於烏克蘭戰場的實際情況。副國安顧問芬納（Jon Finer）日前接受MSNBC訪問時指出，美方將跟基輔與盟邦「十分慎重」討論戰機。他說，「我們沒有劃入或排除任何特定系統」。

拜登 烏克蘭 澤倫斯基

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