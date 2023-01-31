拜登對軍援烏克蘭F-16說「不」 官員稱高層還未討論

拜登30日明確稱「不會」轉讓烏克蘭正竭力推動要接收的F-16戰機。但不具名官員告訴媒體，至少現在是不會軍援F-16。（路透資料照片/ L3Harris）

拜登 總統30日在白宮外接受記者堵訪時，明確回答「不會」轉讓烏克蘭 正竭力推動要接收的F-16戰機。但根據Politico轉述的不具名官員說法，至少現在不會（at least not now）軍援F-16。

US President Joe Biden answering the question about F-16 fighter jets.

📹Voice of America pic.twitter.com/04JeUmYPtg — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 2023年1月30日

從媒體拍攝影片可見，記者問「美國將提供F-16給烏克蘭嗎？」，拜登幾乎是立刻回答「不會」（No）。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）與烏方官員一直在尋求西方國家軍援戰機，過去幾天似乎出現了把戰機往東送的態勢。Politico指出，拜登此時的簡短表態有可能將衝擊波送往大西洋的彼岸，還會導致華府跟基輔的關係變得不愉快。

不過，一位美方不具名受訪的官員被問到拜登講話時表示，「關於F-16，尚未進行認真的高層討論」。換句話說，拜登的聲明似乎並不是內部政策審查的結果，而是身為最終決策者的他當下的立場。此外，從拜登跟記者簡短交流的影像觀察，無從得知他說的「不會」是指「絕不會」或「現在不會」。

The United States will not be sending F-16 fighter jets to Ukraine — at least not now. https://t.co/AQpkdzjvbV — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) 2023年1月30日

根據報導，美國政府一再表示，安全援助的相關決定取決於烏克蘭戰場的實際情況。副國安顧問芬納（Jon Finer）日前接受MSNBC訪問時指出，美方將跟基輔與盟邦「十分慎重」討論戰機。他說，「我們沒有劃入或排除任何特定系統」。