佛州男買刮刮樂被插隊 竟中100萬元

43歲男子埃斯皮諾薩(右)因為被插隊，反而喜從天降刮中100萬美元獎金。(取自佛羅里達彩券公司)

佛州 43歲男子埃斯皮諾薩（Stephen Munoz Espinoza）工作後想買張刮刮樂試手氣，卻在排隊的過程中被其他人插隊，因此轉往別的櫃台購買，沒想到刮中100萬美元的大獎，讓他不敢相信是真的。

綜合媒體報導，埃斯皮諾薩原本打算在彩券自動販賣機購買刮刮樂，但被一名陌生人插隊，他忍住怒氣不想與對方起衝突，便轉往另一個櫃台購買，花費50美元買一張500X The Cash刮刮樂，幸運刮中100萬美元獎金。

接獲中獎消息後，埃斯皮諾薩25日從現居的德拉海灘（Delray Beach）開車前往佛羅里達彩券公司（Florida Lottery）位於塔拉哈西（Tallahassee）的總部領獎，並選擇一次領取全額獎金，扣稅後共領回82萬8000美元。埃斯皮諾薩受訪時表示在得知中獎的當下腦袋一片空白，直呼「不敢相信這一切是真的」。

幸運拿到百萬美元大獎後，埃斯皮諾薩表示，將用這筆錢幫家人買房子。500X The Cash是佛羅里達彩券公司在2022年2月28日推出的刮刮樂，100萬美元是金額第二高的獎項，共有160組，已被刮出42組，目前仍有118組尚未被刮出，最大獎是2個2500萬美元，已被刮出一個。