我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

蔡英文與捷克總統當選人已通電話 路透稱外交突破

佛州男買刮刮樂被插隊 竟中100萬元

聯合新聞網／ 即時報導
43歲男子埃斯皮諾薩(右)因為被插隊，反而喜從天降刮中100萬美元獎金。(取自佛羅里達彩券公司)
43歲男子埃斯皮諾薩(右)因為被插隊，反而喜從天降刮中100萬美元獎金。(取自佛羅里達彩券公司)

佛州43歲男子埃斯皮諾薩（Stephen Munoz Espinoza）工作後想買張刮刮樂試手氣，卻在排隊的過程中被其他人插隊，因此轉往別的櫃台購買，沒想到刮中100萬美元的大獎，讓他不敢相信是真的。

綜合媒體報導，埃斯皮諾薩原本打算在彩券自動販賣機購買刮刮樂，但被一名陌生人插隊，他忍住怒氣不想與對方起衝突，便轉往另一個櫃台購買，花費50美元買一張500X The Cash刮刮樂，幸運刮中100萬美元獎金。

接獲中獎消息後，埃斯皮諾薩25日從現居的德拉海灘（Delray Beach）開車前往佛羅里達彩券公司（Florida Lottery）位於塔拉哈西（Tallahassee）的總部領獎，並選擇一次領取全額獎金，扣稅後共領回82萬8000美元。埃斯皮諾薩受訪時表示在得知中獎的當下腦袋一片空白，直呼「不敢相信這一切是真的」。

幸運拿到百萬美元大獎後，埃斯皮諾薩表示，將用這筆錢幫家人買房子。500X The Cash是佛羅里達彩券公司在2022年2月28日推出的刮刮樂，100萬美元是金額第二高的獎項，共有160組，已被刮出42組，目前仍有118組尚未被刮出，最大獎是2個2500萬美元，已被刮出一個。

佛州

上一則

被加油站員工嗆「不幫黑人服務」 6旬非裔婦獲賠百萬

延伸閱讀

德桑提斯謀士招兵買馬 川普喊話：他若選2024就是不忠之舉

德桑提斯謀士招兵買馬 川普喊話：他若選2024就是不忠之舉
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍
德桑提斯禁佛州高中AP課程教非裔研究：違反歷史正確

德桑提斯禁佛州高中AP課程教非裔研究：違反歷史正確
珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
大麻打花期，日照燈每天必須開12小時。(讀者提供)

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

2023-01-24 22:15
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

2023-01-25 10:27

超人氣

更多 >
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個
女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況
南加亞裔男開車送妻兒下250呎懸崖 已康復出院被拘

南加亞裔男開車送妻兒下250呎懸崖 已康復出院被拘