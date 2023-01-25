「別再有槍了」南加蒙市居民：持槍濫射不該是美國常態

加州蒙特利公園市舞星大舞廳槍擊案的一名倖存者24日在寫有罹難者名字的看板寫字留言，哀悼已故友人。(中央社)

加州蒙特利公園市 21日發生11死槍擊 案，24日一場追思會上聚集數百人，居民沉痛呼籲「槍擊案不該是美國常態」，要求政府加強槍枝管制。

洛杉磯市東邊近郊的蒙特利公園市（Monterey Park）21日發生槍擊案，大規模濫射事件罕見發生在亞裔聚居的區域，又是農曆春節的除夕夜，消息震驚全美。

距事發地點僅幾百公尺的市政中心24日晚間聚集數百人出席追悼活動，並為傷者祈福。大批鮮花、蠟燭堆滿廣場一角，11位罹難者名字分別寫在板子，供親友寫字留言，另設置傳統香案供人憑弔。

居民互相撫慰，化解心中的震驚與不捨外，要求政府加強管制槍枝是現場的共同話題。留言板上有人寫下「不要再有槍了」，有人手拿板子寫著「問題出在槍枝」。

經常出席民權運動、來自香港的移民劉雅雅（Ann Lau）表示：「我們不能接受這樣的事情發生，我們不應該讓這樣的事情變成常態。」

劉雅雅感嘆，身為華裔移民，很多人抱著美國夢，想要成為美國人，但不幸的是「突然間我們用這種方式，變成了美國暴力文化的一分子」。

劉雅雅強調，絕對不能有「又是另一起槍擊案」這種心態，因為每一次發生槍擊，對於受害者家庭來說都是難以承受的傷痛。

她呼籲大眾：「每個人都要認知，每一條生命都很珍貴，奪走別人的生命不應該是一件常態，持槍濫射不應該是常態。這對亞裔美國人來說是不可接受的事。」

加州台灣同鄉聯誼會長王竹青同樣呼籲，政府應該加強管制槍枝，「希望各州都像加州一樣嚴格」。儘管加州已經是最嚴格，但鄰近幾州槍枝管制寬鬆，經常成為治安破口。

王竹青說，這是他的新年願望，不奢求美國對槍枝的態度有革命性的改變，務實來看，他只希望國會議員努力一點，把各州的管制標準變成跟加州一樣嚴格就好。

王竹青舉例，隨著案情越來越明朗，現在發現槍手可能因為個人恩怨、感情糾紛行兇，造成這麼多人陪著丟掉寶貴生命。他說：「我們身邊總會有瘋狂的人，但如果他們手上拿的不是槍，就不會造成這麼大的傷害。」

加州居民、舞廳常客趙瑞華表示，政府與國會應該好好思考槍枝管制的問題。

趙瑞華說，舞星大舞廳是一個健康的地方，經常有國際的專業人士來訪，指導拉丁舞、國標舞，她常到這裡跳舞當作運動，許多年長者在這裡享受退休生活，在過年期間發生這樣的事情，讓當地社區難以接受。