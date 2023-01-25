加州州長家訪奪槍華裔勇士 網：怎麼進屋沒脫鞋？

23日，加州州長紐森(Gavin Newsom)訪問布蘭登‧蔡，並在推特上發布了兩人坐下聊天的照片。(圖截取自紐森推特@GavinNewsom)

近日，26歲的加州 「來來舞廳」(Lai Lai Ballroom & Studio)負責人布蘭登‧蔡(Brandon Tsay，音譯)成為了公認的英雄。21日晚間，在蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈社發生大規模槍擊慘案之後，槍手陳友艮闖入「來來舞廳」準備繼續行兇，而當時仍在舞廳內的布蘭登‧蔡與槍手搏鬥，奪下他的槍，才及時阻止了下一場悲劇的發生。

23日，加州州長紐森 (Gavin Newsom)訪問布蘭登‧蔡，並在推特 上發布了兩人坐下聊天的照片，配文寫到，「這才是英雄該有的模樣。布蘭登做了沒有人必須要做到的事情 -- 在他工作的地方阻止槍手濫殺無辜。布蘭登，我會永遠對你的勇敢心懷感激。」

但有不少推特網友留意到，在這個看起來是布蘭登‧蔡家裡的地方，布蘭登‧蔡本人只有穿著襪子，而紐森本人還是穿著鞋子。由於不少亞裔家庭都有進屋脫鞋的習慣，網友好奇為何紐森沒有這麼做。「他可以表達的最起碼的尊重應該是脫掉鞋子。」