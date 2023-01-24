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俄烏戰爭、台海緊張…歐亞各國紛赴賭城兵器展大採購

記者張聲肇／即時報導

俄烏戰爭加上台海緊張，促使歐亞國家紛派代表團赴賭城拉斯維加斯小型兵器展， 大肆採購最新型機關槍等武器與裝備。

波蘭、羅馬尼亞和波羅的海三國鄰近烏克蘭戰場；台灣、日本、菲律賓等國則是屢屢遭受中國機艦騷擾，這些國家派遣採購代表團到美國觀展、採購，不足為奇。

令人驚訝的是，「事主」中國和「好戰」北韓，也派人前去獵奇。

華盛頓郵報指出，歐亞國家害怕捲入戰爭，紛紛籌謀因應之道，像烏克蘭一樣，成立民兵志願部隊和民防部隊。

商務部官員說，1月17-19日在賭城威尼斯人酒店(The Venetian)舉行的「射擊、狩獵與戶外用品展｣，共吸引了5萬2000多人來參觀2500多家廠商有甚麼新奇武器或裝備上市，其中包括大約40個國家的採購團。

波蘭國防設備供應商馬欣尼亞克(Hubert Marciniak)說，波蘭政府擔心俄國的野心會擴散，因此一面接納數以百萬計的烏克蘭難民，一面強化地面與空中防衛。

波蘭特戰部隊向參展商赫克勒-科區(Heckler & Koch)採購小型機槍。馬欣尼亞克說，「俄國是我們的鄰國，但是瘋瘋癲癲的鄰國，所以我們必須提高警覺，以防他們蠢動。」

台灣、日本、南韓和菲律賓的官方代表參觀展覽的目的，和波蘭國防裝備供應商類似。台灣把義務兵役從4個月延長為1年，主要也是從烏克蘭學到教訓，因應中國日益好戰的言詞與行動。

日本代表團不願透露採購內容。一位女團員被問到「日本軍方是來買還是賣武器？」時，簡短回答一個字：「買。」

菲律賓軍火商維拉維森修(Edmund Villavicencio)說，菲國政府鑒於中國軍事擴張日益明顯，放鬆了民間擁有槍械的管制，以便萬一需要自衛。」

印尼、馬來西亞、泰國和越南也都派團來參觀。

美國讓北韓代表團入境參展，主要目的是觀察「他們的政府有興趣模仿製造與販賣」的武器項目是哪些。中國參展廠商主要是銷售光學瞄準儀器。

烏克蘭 日本 北韓

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