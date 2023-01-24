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迎新會酒精中毒亡 家長獲賠300萬 致力反「忘我狂歡」

記者張聲肇／即時報導
俄亥俄州鮑林格林州立大學大二學生史東‧佛爾茲在迎新會上酒精中毒死亡，死者家長(圖)和校方以300萬元達成和解，以免日後在法庭重溫這齣悲劇。(美聯社)
俄亥俄州鮑林格林州立大學大二學生史東‧佛爾茲在迎新會上酒精中毒死亡，死者家長(圖)和校方以300萬元達成和解，以免日後在法庭重溫這齣悲劇。(美聯社)

俄亥俄州鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)大二學生在迎新會上酒精中毒死亡，家長和學校達成300萬元和解，死者父母致力反「忘我狂歡」宣傳，呼籲大學社團摒棄這項不良傳統。

20歲的史東‧佛爾茲(Stone Foltz)2021年3月參加兄弟會迎新時，躲不開乾掉一瓶酒的傳統，結果酒精中毒，在醫院加護病房急救三天後不治。

他父母和學校24日宣布和解，說佛爾茲之死將永遠衝擊雙方，「和解協議讓佛爾茲家族和學校師生未來不必在法庭重溫這齣悲劇，讓雙方可以集中精力為我們共同的責任盡一份心力，那就是，從俄亥俄州甚至全國根除惡整狂歡的劣習，致力於此，才是紀念佛爾茲的真諦。」

佛爾茲夫婦說他們將把300萬元用於以兒子名字為名的基金會，「我們可以繼續我們的奮鬥，挽救更多生命。」他們已多次赴各大學演講，提醒學生，派對上一時忘我的取樂玩法，其實十分危險。

史東參加的Pi Kappa Alpha兄弟會已另外以700萬元與佛爾茲夫婦和解。該社團有8名成員被控過失致死、欺凌、提供酒精飲料給未成年人等罪名，均已認罪，其中2人另被控過失殺人和過失致死，已於去年獲判無罪。這兩人的律師辯解說，沒人強迫或規定佛爾茲一定要喝完整瓶酒，是他自己要喝完的。

事後，社團同學把他帶回住處，發現他已不省人事，趕緊送醫，結果不治死亡。

他父母親控告學校的理由是，明知兄弟會姐妹會社團有「惡整新人」的劣習，卻毫無制止舉措，任由事情往不幸方向發展。

佛爾茲夫婦的律師艾略特(Rex Elliott)說，兄弟會不終結惡整新人的劣習，是不可能存續下去的，「惡整人、發毒誓的傳統，早就成為歷史遺跡了。」

兄弟會 俄亥俄州

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