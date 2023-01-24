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北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

獨家專訪／加州州長：妥善照顧槍案受害者 政府永遠是華人堅強後盾

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

中央社／舊金山23日專電
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

舊金山市以南的沿海城市半月灣今天下午傳出兩起槍擊案，執法人員表示1名男子在兩個地點開槍，已知有7人死亡、1人受傷。市議員告訴當地媒體遇難者為「華人農民」。

發生槍擊案的半月灣市（Half Moon Bay）位在舊金山以南的聖馬刁郡（San Mateo County），距離舊金山市約40分鐘車程。

聖馬刁郡警方接獲報案抵達一處案發現場後發現4人已命喪槍下，另有1人狀況危急被送往史丹福醫療中心急救；警方同時在不遠的另一處地點發現3人中彈不治。

灣區電視台ABC7取得一段影片，畫面中，3名警方持槍前進車輛之間，將1名身穿牛仔褲、紅袖外衣的男子制伏，隨後數名員警衝上前幫忙。

聖馬刁郡警長辦公室已證實，被逮捕的男子為67歲的趙春利（Zhao Chunli，譯音），警方也在他車上發現行凶武器。

當地媒體報導，趙春利是華人農工，死者多半是與他一起工作的華人。

半月灣市議員希梅內斯（Joaquin Jimenez）表示，發生槍擊案的兩個地點，其中一個是種植香菇的農地。ABC7根據消息來源報導，這處農地以種植大麻為周遭所知，嫌犯為當地農工，受害者為其同事。

聖馬刁郡議員穆勒（Ray Mueller）說案發當時有小孩在現場。

警方研判嫌犯為1人犯案，動機尚不清楚。

聖馬刁郡警長柯普斯（Christina Corpus）表示，這起事件對半月灣社區來說是極為嚴重的悲劇。

加州蒙特利公園市（Monterey Park）21日晚間發生大規模槍擊案，加州州長紐森（Gavin Newsom）表示還在當地慰問受害者，就接獲另一起槍擊案的消息，現在是雪上加霜。

加州半月灣23日發生七死命案，案發地點是一座蘑菇農場和卡車公司。（美聯社）
加州半月灣23日發生七死命案，案發地點是一座蘑菇農場和卡車公司。（美聯社）
加州半月灣農場23日發生七死重大槍擊命案，槍手及死者都是華人。（美聯社）
加州半月灣農場23日發生七死重大槍擊命案，槍手及死者都是華人。（美聯社）

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