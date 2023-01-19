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龐培歐：川普一度想讓我同時擔任國務卿和國防部長

記者張文馨／華盛頓即時報導
衛報19日報導，前國務卿龐培歐（右圖）爆料，前總統川普（左圖）一度懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的想法。Getty Images
衛報19日報導，前國務卿龐培歐（右圖）爆料，前總統川普（左圖）一度懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的想法。Getty Images

衛報19日報導，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在新書爆料前總統川普政府內鬥八卦，還說川普一度懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的瘋狂想法。

龐培歐加碼爆料，2020年7月左右，在時任國防部長艾思博（Mark Esper）去職前夕，當時的白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）來探詢稱，川普有意讓龐培歐「額外擔負起國防部長職責」；龐培歐答覆表示，國務院諸事繁雜，恐無法同時號令五角大廈。

然而，這並非川普唯一一次起心動念，龐培歐表示，在川普的第三位國安顧問波頓（John Bolton）離職後，有人告訴川普，季辛吉（Henry Kissinger）在前總統尼克森和福特任內，「既是國家安全顧問，又是國務卿」；川普曾對龐培歐提過此事，不過龐培歐認為川普在半開玩笑。

衛報引述新書內容報導，時任美國駐聯合國大使的海理（Nikki Haley）想踢走副總統潘斯（Mike Pence），圖謀川普副手之位。

川普、潘斯、海理與龐培歐均有意問鼎2024年白宮寶座，還得先經過一輪共和黨初選廝殺；龐培歐名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love（寸土不讓：為我所愛的美國奮鬥。暫譯）的回憶錄下周問世，格外受到關注。

衛報報導，原定一場在橢圓辦公室，只有海理和川普的一對一會面，最後出現的還有兼任白宮高級顧問的川普女婿庫許納（Jared Kushner）和女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。

龐培歐引述時任白宮幕僚長凱利（John Kelly）說法寫道，他們正在醞釀「海理出任副總統」，「我無法確認，不過（凱利）十分確定他被耍了，他不太高興；老實說，這種做法不僅無法反映行政團隊的努力，反倒破壞我們對美國人民的付出。」

「換潘說」一度在2020年大選前甚囂塵上，川普當時親自出面澄清，掛保證潘斯依然是搭擋。

衛報報導，龐培歐在新書難掩對海理的蔑視，他說，駐聯合國大使一職遠不如外界想的那麼重要，至於海理2018年10月辭去大使一職，則被龐培歐形容為「落荒而逃」，是在關鍵時刻拋棄川普。

此外，波頓在新書中也難逃龐培歐砲火，龐培歐表示，川普斥波頓為「卑鄙魯蛇」（scumbag loser），波頓在離開白宮後發表了紀錄與川普對話的「事發之室」（The Room Where It Happened）一書。

龐培歐在書中表示，他認為「事發之室」揭露的高度敏感的內容，波頓為國家安全局（NSA）前承包商雇員、知名監控吹哨者史諾登（Edward Snowden）一流，應該因為洩漏機密而入獄，龐培歐說他願意在波頓被控告時出庭作證。

龐培歐 川普 波頓

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