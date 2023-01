龐培歐：川普一度想讓我同時擔任國務卿和國防部長

衛報19日報導,前國務卿龐培歐(右圖)爆料,前總統川普(左圖)一度懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的想法。Getty Images

衛報19日報導,前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)在新書爆料前總統川普 政府內鬥八卦,還說川普一度懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的瘋狂想法。

龐培歐加碼爆料,2020年7月左右,在時任國防部長艾思博(Mark Esper)去職前夕,當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)來探詢稱,川普有意讓龐培歐「額外擔負起國防部長職責」;龐培歐答覆表示,國務院諸事繁雜,恐無法同時號令五角大廈。

然而,這並非川普唯一一次起心動念,龐培歐表示,在川普的第三位國安顧問波頓 (John Bolton)離職後,有人告訴川普,季辛吉(Henry Kissinger)在前總統尼克森和福特任內,「既是國家安全顧問,又是國務卿」;川普曾對龐培歐提過此事,不過龐培歐認為川普在半開玩笑。

衛報引述新書內容報導,時任美國駐聯合國大使的海理(Nikki Haley)想踢走副總統潘斯(Mike Pence),圖謀川普副手之位。

川普、潘斯、海理與龐培歐均有意問鼎2024年白宮寶座,還得先經過一輪共和黨初選廝殺;龐培歐名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love(寸土不讓:為我所愛的美國奮鬥。暫譯)的回憶錄下周問世,格外受到關注。

衛報報導,原定一場在橢圓辦公室,只有海理和川普的一對一會面,最後出現的還有兼任白宮高級顧問的川普女婿庫許納(Jared Kushner)和女兒伊凡卡(Ivanka Trump)。

龐培歐引述時任白宮幕僚長凱利(John Kelly)說法寫道,他們正在醞釀「海理出任副總統」,「我無法確認,不過(凱利)十分確定他被耍了,他不太高興;老實說,這種做法不僅無法反映行政團隊的努力,反倒破壞我們對美國人民的付出。」

「換潘說」一度在2020年大選前甚囂塵上,川普當時親自出面澄清,掛保證潘斯依然是搭擋。

衛報報導,龐培歐在新書難掩對海理的蔑視,他說,駐聯合國大使一職遠不如外界想的那麼重要,至於海理2018年10月辭去大使一職,則被龐培歐形容為「落荒而逃」,是在關鍵時刻拋棄川普。

此外,波頓在新書中也難逃龐培歐砲火,龐培歐表示,川普斥波頓為「卑鄙魯蛇」(scumbag loser),波頓在離開白宮後發表了紀錄與川普對話的「事發之室」(The Room Where It Happened)一書。

龐培歐在書中表示,他認為「事發之室」揭露的高度敏感的內容,波頓為國家安全局(NSA)前承包商雇員、知名監控吹哨者史諾登(Edward Snowden)一流,應該因為洩漏機密而入獄,龐培歐說他願意在波頓被控告時出庭作證。