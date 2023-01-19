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忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴

記者張文馨／華盛頓即時報導
前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。美聯社
前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。美聯社

前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在下周出版的回憶錄透露，在新冠疫情爆發初期，時任總統川普為避免激怒中國國家主席習近平，要求龐培歐「閉嘴」。

新聞網站Semafor19日引述回憶錄內容報導，川普和習近平在2020年3月26日的一次通話中，習近平抱怨川普的內閣成員「破壞」美中剛剛簽署的第一階段貿易協議；川普事後對龐培歐說，「小龐，那個該死的傢伙討厭你。」

龐培歐在書中表示，他認為習近平希望川普開除他；就在兩人通話前一天，龐培歐公開指控中國一再拖延與外界分享新冠病毒訊息，還散布假訊息。

就在川習通話幾日後，龐培歐表示，川普在橢圓辦公室指責龐培歐激怒中國將所有人置於險境，部分因素為美國還指望著中方提供的醫療防護設備。

總統對龐培歐說，「天殺的！你閉嘴。」

龐培歐寫道，他滿足總統的要求，不再批評北京，即便那是「說真話」。

「我們需要醫療設備，且任由中共拿捏。」龐培歐說，「我為總統工作，同時靜待時機。」

Semafor報導，龐培歐試圖透過回憶錄，來凸顯川普其實比龐培歐對中國更友善，這也可能是兩人未來競爭總統門票的重要爭點；一名川普政府前官員表示，龐培歐所謂習近平想要川普開除他有點誇張，川普發言人拒絕評論。

龐培歐的回憶錄名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love（寸土不讓：為我所愛的美國奮鬥。暫譯），被視為他問鼎2024白宮大位的起手式。

龐培歐 川普 習近平

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