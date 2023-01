忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)。美聯社

前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)在下周出版的回憶錄透露,在新冠疫情爆發初期,時任總統川普 為避免激怒中國國家主席習近平 ,要求龐培歐「閉嘴」。

新聞網站Semafor19日引述回憶錄內容報導,川普和習近平在2020年3月26日的一次通話中,習近平抱怨川普的內閣成員「破壞」美中剛剛簽署的第一階段貿易協議;川普事後對龐培歐說,「小龐,那個該死的傢伙討厭你。」

龐培歐在書中表示,他認為習近平希望川普開除他;就在兩人通話前一天,龐培歐公開指控中國一再拖延與外界分享新冠病毒訊息,還散布假訊息。

就在川習通話幾日後,龐培歐表示,川普在橢圓辦公室指責龐培歐激怒中國將所有人置於險境,部分因素為美國還指望著中方提供的醫療防護設備。

總統對龐培歐說,「天殺的!你閉嘴。」

龐培歐寫道,他滿足總統的要求,不再批評北京,即便那是「說真話」。

「我們需要醫療設備,且任由中共拿捏。」龐培歐說,「我為總統工作,同時靜待時機。」

Semafor報導,龐培歐試圖透過回憶錄,來凸顯川普其實比龐培歐對中國更友善,這也可能是兩人未來競爭總統門票的重要爭點;一名川普政府前官員表示,龐培歐所謂習近平想要川普開除他有點誇張,川普發言人拒絕評論。

龐培歐的回憶錄名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love(寸土不讓:為我所愛的美國奮鬥。暫譯),被視為他問鼎2024白宮大位的起手式。