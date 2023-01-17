為解決遊民問題 更多州與城市禁止露宿街頭

近幾年隨著無家可歸民眾增加，遊民問題成為地方政府燙手山芋。圖為舊金山一處遊民露宿地。(美聯社)

近幾年隨著無家可歸民眾增加，遊民 問題成為地方政府燙手山芋。越來越多州與地方政府紛紛通過法律，規定若在公共空間露宿街頭，包括住在車裡或帳篷，都將構成觸法。專家指出，紐約、加州 數十年來由於住房開銷一路上漲，無力負擔的民眾淪落街頭，如此模式恐發生在美國其他城市。

「全國遊民與貧窮法律中心」(National Homelessness Law Center)法律部主任塔爾斯(Eric Tars)分析，露宿街頭的遊民人數越多，地方政府越容易以加強治安為理由，通過嚴格的懲罰措施。

以密蘇里州為例，從今年1月1日起，在州政府管轄的公共空間露宿將構成輕罪，例如公園、橋樑底下。田納西州則在2022年7月，首開全美各州先例，把在州政府管轄空間露宿者列為重罪。

俄勒岡州波特蘭2022年11月通過決議，禁止民眾在街頭搭建簡易帳篷露宿，市府將把遊民集中到六個遊民收容營區安置，每個營區人數上限為250人。

內華達州瓦修郡(Washoe County)2022年12月通過提案，對於可能危害他人或妨礙公共空間的露宿街頭或放置私人物品，將起輕罪起訴並開罰500元。

由於有老師、家長抱怨遊民露宿街頭導致學生無法使用人行道，洛杉磯 2022年8月通過決議，禁止在學校及托兒所周邊500呎露宿街頭。洛杉磯市、長灘市(Long Beach)、洛杉磯郡(Los Angeles County)日前陸續針對遊民問題發布緊急狀態，以便地方機關可以加快腳步處理問題。