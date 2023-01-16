腦性麻痺生被哈佛錄取 影片感動數百萬人

17歲的邁斯倫斯基(左)與雙胞胎姊姊看到哈佛大學錄取結果的瞬間。(擷自YouTube Woodstock Academy)

17歲的邁斯倫斯基(Matthew Myslenski)坐在他的雙胞胎姊姊旁，緊張地上網查看他申請哈佛大學 的結果，兩人在電腦前的反應感動了數百萬人。

住在康州的邁斯倫斯基自小患有腦性麻痺，但他從7歲起就懷抱著進入哈佛大學的夢想。除了學業，他還必須克服走路、肢體平衡跟言語表達的障礙。

兩人的母親在結果揭曉時，錄下了這對雙胞胎相擁尖叫的反應，邁斯倫斯基哭到不能自己，姊姊一直大叫「這是真的嗎、這是真的嗎！」這段影片在過去一周在網路迅速走紅，已有超過數百萬人觀看。

影片來源：YouTube Woodstock Academy

他的雙胞胎姊姊瑪格達蕾娜(Magdalena)哭著說，「我每次想到這個就激動不已，馬修真的付出了無數努力。」

邁斯倫斯基說，當打開網站的那一剎那，他心裡已做好了被哈佛拒絕的準備，沒想到看到的卻是恭喜他錄取的紙花。「這是我人生中最美好的時刻之一。」

邁斯倫斯基的志向是攻讀醫學 。

邁斯倫斯基就讀於伍斯塔克高中(Woodstock Academy)。他的老師說，他是全校最認真的學生之一，他的成績也一直名列前茅。「他的個性就是永不放棄，他的家庭也一樣。從馬修很小的時候，他就知道如果要成功，必須要克服眾多難關，而且不能放棄。」

瑪格達蕾娜也收到了安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)的提早錄取通知。

雖然形影不離的兩人，對於上大學後必須分隔兩地感到有點緊張，但瑪格達蕾娜說，他會打電話找弟弟教她科學及幫她改報告。

影片來源：YouTube MNNBC