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蓋茲換手機 不用蘋果用三星 原來是這人親自送的

編譯林奇賢／綜合外電
微軟共同創辦人蓋茲。 路透
微軟共同創辦人蓋茲。 路透

微軟創辦人蓋茲曾多次提及他對安卓手機的喜歡程度大於iPhone，如今他在網路論壇Reddit第11屆「有問必答」（AMA）活動上證實，他近期換了新手機，但依然不是iPhone，而是三星Galaxy Z Fold 4。

9to5Mac等外媒報導，這支手機是三星會長李在鎔親自送他的。一直到去年，蓋茲還在用Galaxy Z Fold 3，顯然他是上次去南韓拜見李在鎔時，收到這支新手機。

蓋茲說，鑒於Galaxy Z Fold 4的螢幕尺寸，他不必用平板電腦。他只需要安卓系統的智慧手機，以及Windows系統的筆電就足矣，他未提及他用的電腦名稱。

蓋茲2021年受訪時曾說，他喜歡安卓手機的根本原因是，製造商在軟體介面上展現「更多彈性」，他後來解釋，他的意思是「一些安卓製造商預先安裝微軟的軟體，讓我更易於使用」。

這理由其實有點怪，因為若要在iPhone的App Store下載微軟的應用程式，其實並不難。蓋茲也曾說，他確實會在無聊時拿iPhone嘗試一些事情，但這不是他的主力機。

蓋茲也對其他問題表達一些看法，例如他承認有錢「容易讓人與其他人脫節」（out of touch）。

在這個已舉辦11屆的活動上，有名reddit用戶問道，有道德的億萬富豪是否可能存在時，蓋茲回應：「有錢可能容易和其他人脫節。我認為有動機創立新公司仍是件好事。即便稅負增加（他支持提高富人稅），任何人都還是可以成為億萬富豪，但那只是一個看法。而我非常幸運（能成為富豪）。」

另一名用戶問他為何在美國買這麼多農地，蓋茲否認任何「有宏大計畫」的說法。他表示，他持有的農地不到全美的4000分之一，他投資農業是為了創造就業，並提高生產力。

此外，他認為全球可能無法避免超過巴黎氣候協定設定的目標，也就是限制平均氣溫比工業化前上升1.5℃的範圍內。他指出，吃素是件好事，但大多數人不會這麼做，而替代肉的產品終將是非常好的選擇。

他投資的泰拉能源（TerraPower）旗下首座鈉反應爐核電廠，會落腳在懷俄明州，並在2030年前啟用。他說：「這會是對抗氣候挑戰的一大貢獻，因為這將是低成本、且超安全。」

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