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FTX創辦人提無罪抗辯 百萬受害人將透過網站通知

低調克制…史上任期最長參院領袖 麥康諾創紀錄

FTX創辦人提無罪抗辯…受害人多達百萬 將網上通知

編譯季晶晶／綜合外電
破產加密貨幣交易所FTX的創辦人班克曼-佛里德3日提出無罪抗辯。美聯社
破產加密貨幣交易所FTX的創辦人班克曼-佛里德3日提出無罪抗辯。美聯社

破產加密貨幣交易所FTX的創辦人班克曼-佛里德（Sam Bankman-Fried）周二對所有刑事指控提出無罪抗辯，引發了一場高風險的法律戰。法官將四星期審判期的起始日訂在10月2日。

現年30歲的班克曼-佛瑞德穿藍色西裝，打著圓點領帶，由律師陪同接受法院傳訊。他的母親，史丹福法學院教授，也現身法庭旁聽，就坐在他身後。

12月13日在巴哈馬被捕、後來引渡返美受審的班克曼-佛瑞德遭控八項罪名，其中包括電匯詐欺罪、證券證欺、共謀進行商品和證券詐欺、共謀洗錢和違反競選捐款法。檢察官指控他從FTX竊取客戶資金以支付關係企業Alameda Research借貸的款項，同時利用這些資金對其他公司進行投資，還捐款給兩黨政治人物以影響公共政策。他們表示，未來幾周將提出數十萬份文件做為證據。檢察官Danielle Sassoon說，政府還在發出傳票並申請搜索令以「擴大搜查」。

如果所有的罪名都成立，他最高可能被判115年的刑期。

FTX去年11月聲請破產後，班克曼-佛瑞德曾多次公開發言，堅稱沒有詐欺，不知道客戶資金遭不當挪用。但他加密貨幣事業的兩位高階主管，FTX共同創辦人Gary Wang以及前Alamedad執行長Caroline Ellison，已經對多項刑事指控認罪並與檢方合作。

檢方周二告訴法院，由於FTX倒閉可能造成多達100萬名債權人的損失，將透過網站通知受害人，而非個別通知。

班克曼-佛瑞德的律師同日在庭上請求法官，對班克曼-佛瑞德雙親之外、兩名願意共同協助他以2.5億美元取得保釋的擔保人身分加以保密，以免遭輿論公審或潛在騷擾。這項請求獲法官裁決核可，但表示如果媒體或有關各方在1月12日之前提出動議要求公開訊息，他會重新考慮。

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