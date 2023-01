世界OnAir／放棄高薪金融工作 她30歲轉行時尚界追夢

張媛曾在紐約時裝周工作。(張媛提供)

人們都說三十而立。30歲那年,我也是重新出發,辭去工作,去紐約學習我喜愛的專業。

曾經在金融業穩步晉升的張媛(米雪),五年前來了個職場三百六十度大轉彎,從銀行工作離開,投身時尚 圈,創立了自己的形象顧問工作室,專門幫助素人打造新形象。

▼▼立即收聽▼▼

但提到「時尚形象設計顧問」這個職稱,她坦承許多人腦海中仍然充滿問號,「這個行業的確一開始比較困難,我在自我介紹的時候還是要解釋一番。但我把自己看成這個行業的先行者。白手起家,當然會走得比較辛苦一些。」

時尚形象設計顧問張媛。(張媛提供)

張媛介紹,時尚形象設計顧問跟公眾比較了解的髮型師、服裝師、化妝師等的職業不一樣。在帕森設計學院(Parsons School of Design)進修服裝設計專業,並且擁有紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)、國際形象設計師協會(Association of Image Consultants International)專業證書的張媛,會跟她的客戶做深入的交流,了解客戶需求和現有的服裝風格,幫助客戶做出形象分析報告,再親自帶客戶去購物、重整衣櫥。張媛表示,這樣的工作內容會需要形象顧問有豐富的知識儲備,不僅懂得審美和時下潮流,還要具備一定的心理學知識和人生閱歷,還需要對各行各業的職業訴求和穿搭要點都有所涉獵,「這樣才能在底層邏輯清晰的情況下,去幫客戶設計形象,每個動作都有理有據。」

30歲之前,張媛其實曾在花旗銀行和摩根大通任職,期間也經歷晉升,但熱情卻一直提不上來。「我研究生讀的是金融;身邊對金融滔滔不絕的人也不少,但我知道不是這樣的人。」再無法在自己不感興趣的職涯中耗時間,張媛決定賭一把,投身她自兒時就感興趣的時尚業,從波士頓 來到紐約,能拿的時尚行業相關學位和證書都拿了一遍。

雖然仍然處於創業的初期階段,不但有在新興行業中摸著石頭過河的艱辛,也有從利好的金融業轉型時遇到的收入落差,張媛還是沒有放棄,如今一邊靠著兼職的珠寶行業社群 經營崗位賺取額外收入,一邊推動自己工作室在新一年的轉型。

張媛在波士頓開了一家時尚形象設計工作室。(張媛提供)

對於張媛來說,能幫助客戶通過形象改變來達到職業、社交上的目的,仍是她堅持下去的原因之一。張媛回想起她曾經幫助過的一位客戶,對方是位高學歷又有房有車的男青年,希望通過改造形象來找到女朋友。張媛到男生家裡做衣櫥掃描時發現,對方著裝顏色單調、風格單一,於是張媛給他做好周密的「大變身計畫」,帶著他一併去購物,買好了一周下來工作、社交、約會的服裝和配飾。在那之後,男生帶著新的風格出發,三個月之內就找到了女朋友,再過了三個月就見了女方父母,兩人之後很快就結了婚。「這件事真的很鼓舞我。我覺得自己做的事情很有意義。」

今後,張媛希望能跟波士頓本地的商家,比如髮型屋和攝影師,有更加緊密的合作,多多組織和開展「素人改造活動。」雖然有著專業的行業知識和認證,張媛坦言自己工作室的改造收費並不高,不會像明星服裝設計師收費一樣,「我想要做到讓多數客戶都能負擔得起。」