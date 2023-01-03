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世界OnAir／放棄高薪金融工作 她30歲投身時尚圈

世界OnAir／放棄高薪金融工作 她30歲轉行時尚界追夢

世界新聞網何卓賢／製作
張媛曾在紐約時裝周工作。(張媛提供)
張媛曾在紐約時裝周工作。(張媛提供)

人們都說三十而立。30歲那年，我也是重新出發，辭去工作，去紐約學習我喜愛的專業。

曾經在金融業穩步晉升的張媛（米雪），五年前來了個職場三百六十度大轉彎，從銀行工作離開，投身時尚圈，創立了自己的形象顧問工作室，專門幫助素人打造新形象。

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但提到「時尚形象設計顧問」這個職稱，她坦承許多人腦海中仍然充滿問號，「這個行業的確一開始比較困難，我在自我介紹的時候還是要解釋一番。但我把自己看成這個行業的先行者。白手起家，當然會走得比較辛苦一些。」

時尚形象設計顧問張媛。(張媛提供)
時尚形象設計顧問張媛。(張媛提供)

張媛介紹，時尚形象設計顧問跟公眾比較了解的髮型師、服裝師、化妝師等的職業不一樣。在帕森設計學院(Parsons School of Design)進修服裝設計專業，並且擁有紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)、國際形象設計師協會(Association of Image Consultants International)專業證書的張媛，會跟她的客戶做深入的交流，了解客戶需求和現有的服裝風格，幫助客戶做出形象分析報告，再親自帶客戶去購物、重整衣櫥。張媛表示，這樣的工作內容會需要形象顧問有豐富的知識儲備，不僅懂得審美和時下潮流，還要具備一定的心理學知識和人生閱歷，還需要對各行各業的職業訴求和穿搭要點都有所涉獵，「這樣才能在底層邏輯清晰的情況下，去幫客戶設計形象，每個動作都有理有據。」

30歲之前，張媛其實曾在花旗銀行和摩根大通任職，期間也經歷晉升，但熱情卻一直提不上來。「我研究生讀的是金融；身邊對金融滔滔不絕的人也不少，但我知道不是這樣的人。」再無法在自己不感興趣的職涯中耗時間，張媛決定賭一把，投身她自兒時就感興趣的時尚業，從波士頓來到紐約，能拿的時尚行業相關學位和證書都拿了一遍。

雖然仍然處於創業的初期階段，不但有在新興行業中摸著石頭過河的艱辛，也有從利好的金融業轉型時遇到的收入落差，張媛還是沒有放棄，如今一邊靠著兼職的珠寶行業社群經營崗位賺取額外收入，一邊推動自己工作室在新一年的轉型。

張媛在波士頓開了一家時尚形象設計工作室。(張媛提供)
張媛在波士頓開了一家時尚形象設計工作室。(張媛提供)

對於張媛來說，能幫助客戶通過形象改變來達到職業、社交上的目的，仍是她堅持下去的原因之一。張媛回想起她曾經幫助過的一位客戶，對方是位高學歷又有房有車的男青年，希望通過改造形象來找到女朋友。張媛到男生家裡做衣櫥掃描時發現，對方著裝顏色單調、風格單一，於是張媛給他做好周密的「大變身計畫」，帶著他一併去購物，買好了一周下來工作、社交、約會的服裝和配飾。在那之後，男生帶著新的風格出發，三個月之內就找到了女朋友，再過了三個月就見了女方父母，兩人之後很快就結了婚。「這件事真的很鼓舞我。我覺得自己做的事情很有意義。」

今後，張媛希望能跟波士頓本地的商家，比如髮型屋和攝影師，有更加緊密的合作，多多組織和開展「素人改造活動。」雖然有著專業的行業知識和認證，張媛坦言自己工作室的改造收費並不高，不會像明星服裝設計師收費一樣，「我想要做到讓多數客戶都能負擔得起。」

時尚形象設計顧問張媛曾是金融行業從業者，30歲決定轉行。(張媛提供)
時尚形象設計顧問張媛曾是金融行業從業者，30歲決定轉行。(張媛提供)

時尚 波士頓 社群 世界OnAir

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