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強化台美關係 美政府擬自明秋起派員在台研習2年

編譯茅毅／即時報導
為加強台美關係，美國將選派政府官員赴台灣研習，最長2年，徵求範圍廣及美國經濟和國防等部會人才，包括美軍武官。圖為國防部五角大廈。(美聯社)
為加強台美關係，美國將選派政府官員赴台灣研習，最長2年，徵求範圍廣及美國經濟和國防等部會人才，包括美軍武官。圖為國防部五角大廈。(美聯社)

日本經濟新聞15日引述至少2名相關人士報導，拜登政府和國會已就明年秋季起選拔政府官員長期派往台灣的安排，進行內部協調。報導認為，此舉將加大對中國的施壓力道，並為深化台美政府官員在國防與經濟政策等領域上的合作奠基。

國會在編列2023會計年度（自2022年10月至2023年9月）國防概算的國防授權法（NDAA）中，寫入選派美國政府官員赴台的架構。每人派往台灣的時間最多2年，第1年先學中文，第2年則在台灣的政府機關及立法院任職，而這項選派計畫每年將固定實施。

拜登政府和國會預料將把該選派計畫交由美國麻州非營利組織「西太平洋研究項目」（WPFP）運作。WPFP執行董事皮爾遜（Richard Pearson）對日經說，若NDAA於12月中旬通過，計畫明年初就會徵求有意者，接著9月就開始派赴台灣。

目前暫定每年10人，先從幾個人開始試辦，徵求範圍廣及美國經濟和國防等部會人才，包括美軍武官，但據悉美國情報機關人員不在此列。皮爾遜表示，11月底至12月初，就曾與台灣政府及立法院相關人士協商相關計畫。

美方開始選拔聯邦政府官員赴台研究的主因，在於美中因台灣議題而對峙的趨勢將長期化。透過選派美國官員赴台研習、在台灣的行政機關工作，熟悉台灣政府的決策流程和政策立案，將對台美政府間的合作有所助益。加上美國國會兩院議員訪台，增加台美官員間的交流，俾提出支援台灣的政策。

國會相關人士透露，過去鮮少選拔政府官員長期派赴台灣，最久的選派計畫僅幾個月。

拜登 麻州 聯邦政府

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