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揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

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揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉執行長、推特新老闆馬斯克（ELon Musk）3日在推特空間（Twitter Space）進行兩小時的線上會議時表示，自己被暗殺的風險相當大。

福斯新聞報導，馬斯克說，「坦白說，自己發生不好事情的風險，甚至是被槍擊的風險，都是相當大的。」如果有人想動手，這並不難，所以希望他們不要有這個念頭，雖然這情況目前還沒有發生，但肯定有一定的風險。馬斯克強調，所以自己絕對不會坐任何敞篷車招搖過街。

此外，馬斯克再次提起他為言論自由而戰，並在線上會議中談到對於推特的未來計畫。他表示，「歸根究底，我們只想擁有一個不受壓迫的未來。（在那裡）言論不受壓制，可以說出自己想說的話，而不用擔心遭到報復。只要你沒有真正對他人造成傷害，那麼你就應該被允許說出你想說的話。」

在發表上述言論前一天，馬斯克轉推了一系列推文，揭露公司的內部文件，稱前管理層在2020年美國總統大選期間刻意埋沒或封鎖杭特拜登（Hunter Biden）的筆電醜聞和相關故事。

對此，馬斯克說，「我們只是把所有資訊都擺在那，並試圖讓一切重新開始，我們會一次次做得更好，這將迫使其他媒體公司也變得更加令人信賴，否則將失去閱聽眾。」

馬斯克 推特 美國總統大選

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