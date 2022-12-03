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FBI局長：TikTok受中國政府操控 有國安顧慮

中央社華盛頓2日綜合外電報導
FBI局長雷伊（Chris Wray）在密西根大學福特公共政策學院（Gerald R. Ford School of Public Policy）演說。美聯社
FBI局長雷伊（Chris Wray）在密西根大學福特公共政策學院（Gerald R. Ford School of Public Policy）演說。美聯社

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Chris Wray）今天對熱門影音分享軟體TikTok提出國家安全顧慮，他警告，這個軟體掌控在「價值觀念與我們不同」的中國政府手中。

美聯社報導，雷伊指出，聯邦調查局擔心中國有能力控制TikTok的推薦演算法，「從而得以操控內容，而且一旦他們有意，就可藉此施展影響力」。他並斷言，中國可能利用這個軟體蒐集用戶資料，然後運用在傳統諜報工作中。

雷伊在密西根大學福特公共政策學院（Gerald R. Ford School of Public Policy）演說中表示：「這一切都操縱在與我們價值觀念不同的政府手中，這個政府的所作所為並不符合美國最佳利益，而我們應該為此擔心。」

雷伊所說的擔心，他已在國會上月討論同一問題時表達，也在華府此刻針對TikTok的對話中被人提出。

前總統川普政府就是因為擔心中國當局對TikTok的影響力，而在2020年揚言禁止美國國內使用這個軟體，並強迫母公司字節跳動（ByteDance）將TikTok賣給美國公司。

美國官員和字節跳動目前正進行談判，期能達成協議，以化解美方的安全疑慮。雷伊表示，這個談判過程正在美國政府各機構之間進行。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）透過電郵發表聲明指出：「正如雷伊局長先前所說，聯邦調查局的意見已納入考慮，成為我們此刻與美國政府磋商的內容之一。儘管我們無法透露秘密商討的詳細內容，但我有把握，我們將能充分化解美方一切合理的國家安全顧慮，並已朝落實解決方案大步邁進。」

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