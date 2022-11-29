世界OnAir／憑「沙丘」獲奧斯卡 華人特效師行業揭秘

李建鋒團隊憑藉「沙丘」奪下2021年度的奧斯卡最佳視覺效果獎。(李建鋒提供)

有多少人能入行七年就拿下奧斯卡小金人？今年，特效公司DNEG的團隊憑藉科幻巨製「沙丘」一舉奪下2021年度的奧斯卡最佳視覺效果獎，團隊中的華人特效師李建鋒(Allan)得以共享榮譽。當時李建鋒剛進公司沒多久，就被安排負責「沙丘」中沙漠場景以及星球的數字繪景。得了獎，他坦言覺得「又榮幸，又幸運。」

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李建鋒在溫哥華從事特效行業已七年。(李建鋒提供)

翻開李建鋒的作品集，會發現每部作品都不陌生。除了沙丘，李建鋒還參與製作了不少漫威電影 的環境繪畫，包括「黑豹」、「永恆族」、「毒液」、「神奇女俠」等。但至今最讓他有成就感的，要數雷神第四部，「雷神索爾：愛與雷霆」。在雷神項目中，李建鋒負責了「眾神之城」的設計與繪畫，從零開始許渲染完整個3D城市，大到橋樑和建築的設計，細到一樹一花的長相，他與不同的特效師合作，每個步驟參與其中。

環境特效師是特效團隊裡重要的組成部分。除了公眾傳統認知之中，把綠幕摳掉之後填上背景的職責外，環境特效師的工作中其實也包含補充和替換的部分——美術部門場景搭建好之後要補充的天空、導演 不滿意想要換掉的細節。打個比方，在黑豹環境特效製作之中，Wakanda的天空、草原、山脈，再到內部發藍光的Vibranium礦坑洞穴，再到實驗室的天花板、柱子等等，李建鋒都有參與，「只要跟環境相關的，都可以做到。」

「雷神索爾：愛與雷霆」中，李建鋒負責繪製背景的眾神之城(Omni City)。(截取自Marvel YouTube頻道)

漫威系列電影最近十年成為票房保證，李建鋒也坦言做漫威項目時候福利多多，加班的時候伙食全包，還不定時收到導演簽名的周邊紀念品。而漫威項目出了名保密性極高，團隊在工作的時候通常只會拿到負責場次的劇本或者初剪片段，但作為員工，任何信息都不能外洩。

好萊塢特效師這一行，多元代表性如何？李建鋒表示，特效行業其實在族裔分部上比較均衡；總體來說是男性比較多，但華人並不少，「光是我們在溫哥華的特效師就有個一兩百多人的微信交流群。」他說，特效行業十分國際化，特效公司多在全球各國設有分部，工作內容也傾向於跨時區合作。

李建鋒也參與了「黑豹」的特效製作。(李建鋒提供)

來自雲南的李建鋒，成為特效師之路其實偶然與必然並存。在中國傳媒大學念完廣播電視編導專業本科之後，發現對於對口就業沒有特別大的熱情，於是來到加拿大渥太華大學念傳播學，讀罷卻又覺理論枯燥。專業換來換去，唯一換不掉的是對視覺藝術的熱情。李建鋒自小就對畫畫、攝影等視覺元素感興趣，自初中起就自學專業的圖片編輯、視頻剪輯軟體。在思考自己碩士畢業後路徑的時候，他發現了為電影畫背景的環境特效師一職，開始自學數字繪景技術，在參加了三個月的線上課程之後，就拿著三個作品去應試、入行了。「我的職業發展看起來，似乎行業轉變很大，但我的整個成長過程，都對視覺的表達很感興趣，所以方向一直沒有偏。」

對於想要嘗試轉行到特效行業的人，李建鋒表示，特效師其實是一個藝術跟技術結合的行業，每年不斷更新的特效軟體和技術，也需要特效師具備終身學習能力。有美術基礎和藝術感知的話學起來會相對直觀，而本身美術基礎尚缺的人會需要很大的熱情去推動自己。