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瞄準眾議院多數席次 共和黨可能獲壓倒性勝利

CNN：瞄準眾議院多數席次 共和黨可能贏得壓倒性勝利

記者顏伶如／即時報導
CNN28日報導，共和黨拿下眾議院多數席次的各種條件因素已趨成熟。圖為北達科他州選民在投票站。(美聯社)
CNN28日報導，共和黨拿下眾議院多數席次的各種條件因素已趨成熟。圖為北達科他州選民在投票站。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)28日報導，今年期中選舉參議院多數黨鹿死誰手尚不明朗，但共和黨拿下眾議院多數席次的各種條件因素已趨成熟，最後只看共和黨領先幅度有多少，共和黨有機會贏得壓倒性勝利。

報導分析，共和黨只要再多拿五席，就能取得眾院多數，至於五席的空間從何而來，除了從前總統川普2020年獲勝選區搶攻現任民主黨聯邦眾議員席次之外，共和黨執政州選區重畫，也讓共和黨選情加分。

川普執政期間，共和黨流失某些郊區選區的聯邦眾議員席次。CNN報導指出，共和黨如果把郊區選民找回來，這次選舉將可在眾議院拿下更多席次。這次選舉當中，許多勝負未定的對決都出現在郊區選區，2018年揚棄共和黨的高學歷、高收入郊區選民，是否願意在川普下台後回流歸隊，成為共和黨的主要考驗。

CNN報導分析，一場又一場的地方選舉選情，反映了共和黨現處優勢的全國政治氛圍，保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)今夏遭最高法院推翻後，一度為政治態勢投下重大變數，但經濟、通膨仍是選民在這次選舉裡最關切的議題，讓共和黨掌握批判執政黨的著力點。

報導指出，從歷史背景來看，這次期中選舉也對共和黨較有利，歷年來新任總統就任之後，執政黨上台面臨第一次期中選舉時，通常在眾議院輸掉某些席次，拜登總統施政滿意度表現低迷，民主黨今年期中選舉更不被看好。

即將退休的現任民主黨聯邦參議員席次，例如羅德島州選區，成為共和黨陣營積極目標。CNN分析，民主黨想要保住這些席次難度頗高，光是選舉經費就必須借助外部團體的大力相挺。

選區重畫對共和黨眾院有利，報導指出，但某些地區選情對民主黨來說，並沒有像原先預期的糟糕。

向來身為「藍州」的俄勒岡州與紐約州，這次共和黨有希望翻盤，拿下眾議員席次。報導指出，共和黨若要拿下眾院多數席次，首先必須保住現有席位，包括守住民主黨鎖定主攻的某些席次，其中某些選區經過重畫之後，選民結構變成支持民主黨占更高比例。

共和黨 民主黨 期中選舉

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