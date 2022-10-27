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史無前例 內華達州奈郡「手動計票」…50張驗證3小時

編譯陳韻涵／綜合27日電
因為不信任機器計票，內華達州偏遠的奈郡決定全採取人工計票，史無前例。圖為奈郡臨時書記官馬克‧坎普夫26日在計票所作業。（美聯社）
因為不信任機器計票，內華達州偏遠的奈郡決定全採取人工計票，史無前例。圖為奈郡臨時書記官馬克‧坎普夫26日在計票所作業。（美聯社）

內華達州偏遠的奈郡(Nye County)政府由於當地「投票機陰謀論」甚囂塵上，故史無前例決定：期中選舉通訊投票由志工們手動驗票與計票，現在他們親身面對自己決定的後果：計票亂七八糟，費工耗時。

志工26日齊聚拉斯維加斯西部約60哩處帕朗(Pahrump)的奈郡辦公室大樓內，約60名志工當天只驗證並計算1950封通訊投票中的900封。

26日是內華達州最高法院裁決可開始計票的首日；法院也裁定，官方必須防範參與計票的志工不能公開提早投票的結果。法院另封殺直播計票的計畫，稱該影片只能在11月8日投票結束後公布。

奈郡寧願選舉日前開始統計提早投票，不願承擔錯過該州11月17日驗票截止日的風險。

內華達州「美國公民自由聯盟」(ACLU)尋求阻擋人工計票未果，將再次上訴。

內華達ACLU主席哈西布拉(Athar Haseebullah)發布聲明表示，「這是民主羞恥的一天，歷史性的災難在奈郡發生。」

ACLU發言人居爾(Wesley Juhl)表示，一名武裝志工趕走一名ACLU的觀察員。

奈郡是古老的銀礦區和核武測試地，位置在拉斯維加斯和雷諾(Reno)之間，當地約有5萬名居民，包括3萬3000名登記選民。

內華達州的參院選舉備受關注，美聯社記者26日目睹各有五人的兩小組在一個房間內，花3小時9分鐘驗證50張選票。

一人高聲唱名候選人名字，驗票員則由她身後看著，另三人負責註記，牆上貼有大字報，要大家專注。

美聯社觀察的小組在頭30分鐘內，對錯八位候選人的號碼，重新計票花了約40分鐘，還是誤差兩票。

奈郡最積極修改投票計票程序、以應對陰謀論的郡，儘管無證據表明奈郡及內華達的2020年大選存在舞弊或詐欺。這次更改促使該郡一名資深官員辭職。

內華達州人口少的艾斯莫勞達郡(Esmeralda)6月初選時便以人工計票，當時官員花了七個多小時計算317張票。

美國人口最多的人工計票區是愛達荷州的奧懷希郡(Owyhee)，但當地登記選民人數只有奈郡的五分之一。

奈郡臨時書記官馬克‧坎普夫(左)26日帶領負責手工計票的民眾宣誓。（美聯社）
奈郡臨時書記官馬克‧坎普夫(左)26日帶領負責手工計票的民眾宣誓。（美聯社）

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