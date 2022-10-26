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嬌生治療血癌藥物 獲FDA核准

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嬌生治療血癌藥物 獲FDA核准

記者顏伶如／即時報導
嬌生集團(Johnson & Johnson)宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤(multiple myeloma)的藥物，已獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准。路透
嬌生集團(Johnson & Johnson)宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤(multiple myeloma)的藥物，已獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准。路透

嬌生集團(Johnson & Johnson)宣布，有助於對抗多發性骨髓瘤(multiple myeloma)的藥物，已獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准。路透報導，血液癌症迄今沒有藥物可以治療，新藥上市為患者提供了新選擇。嬌生集團發言人表示，預計11月4日左右新藥即可販售，每個月用藥花費價格約為3萬9500元，患者使用新藥進行9個月到10個月為期的療程，累計花費約在35萬5000元至39萬5000元之間。

嬌生集團25日發表聲明指出，品牌名稱為Tecvayli的藥物teclistamab，已獲食藥局核准可供多發性骨髓瘤成年人患者使用。到目前為止，多發性骨髓瘤治療極為不易，某些患者接受多次治療之後病情復發。

嬌生集團表示，Tecvayli為雙特異性抗體(bispecific antibody)藥物，可以訓練身體的免疫系統找出癌細胞，並將癌細胞消滅。Tecvayli是第一個獲准用來對抗多發性骨髓瘤的同等級藥品。

嬌生集團發言人指出，新藥預計11月4日作右即可販售，每個月用藥花費累計約為3萬9500元，患者使用新藥進行9個月到10個月為期的療程，累計花費約在35萬5000元至39萬5000元之間。

Tecvayli新藥加註警語指出，用藥可能出現細胞激素釋放症候群(cytokine release syndrome，CRS)副作用，也就是免疫系統反應過於激烈，或者產生神經毒性(neurologic toxicity)。Tecvayli今年8月已在歐洲獲得限定使用的核准。

多發性骨髓瘤通常在65歲至74歲之間被診斷發現，男性受到影響的程度高過女性。美國癌症學會(American Cancer Society)統計，今年當中全美可能出現的多發性骨髓瘤新增案例大約將近3萬5000例。

嬌生 癌細胞 癌症

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